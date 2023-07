Elisabetta Gregoraci “dopo Briatore gli uomini avevano paura ad avvicinarsi a me”/ E su Giulio Fratini…

Elisabetta Gregoraci dopo Flavio Briatore: “Gli uomini avevano paura…“

Elisabetta Gregoraci ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, in cui ha parlato della sua carriera in tv e del ritorno di Battiti Live, lo show musicale dell’estate targato Italia1. Ma la showgirl si è soffermata anche sugli aspetti più intimi e privati della sua vita, ed è tornata a parlare dell’ex marito Flavio Briatore. Nonostante la fine del loro amore, resta per lei una delle persone più importanti della sua vita, nonché padre di suo figlio Nathan Falco.

“È più che un uomo in vista, lui è Flavio Briatore: uno che riempie le pagine dei giornali, una figura imponente. E per me importante: dopo di lui gli uomini avevano paura ad avvicinarsi a me, pensavano che fossimo ancora sposati“, ha ammesso. Parlando in particolare del carattere dell’imprenditore, spesso al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni che dividono l’opinione pubblica, la Gregoraci ha spiegato: “È un uomo intelligente che ama provocare: e spesso ha ragione, ma a volte forse potrebbe dire meno. È quello che continuo a consigliargli di fare“.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: galeotto fu un incontro in treno

Se Flavio Briatore è il passato di Elisabetta Gregoraci, il suo presente risponde al nome di Giulio Fratini, suo nuovo fidanzato. La showgirl, dopo un iniziale periodo in cui la coppia ha cercato di mantenere la loro storia nella privacy, alla fine è dovuta uscire allo scoperto: “L’ho dovuto fare perché sono uscite delle nostre foto insieme e non volevo che mio figlio leggesse cose sbagliate: ho parlato di Giulio per evitare che lo facessero altri“.

Ma come si sono conosciuti? Galeotto è stato un incontro in treno, come raccontato dalla conduttrice tv: “Mi ha aiutato a scaricare le valigie. Poi mi ha scritto un bellissimo messaggio nella posta privata di Instagram che, però, si è perso fra i tanti che mi arrivano: non ero riuscita a leggerlo. Per fortuna, dopo due anni ci siamo rivisti. Era destino“. Il destino, dunque, li ha fatti incontrare, conoscere ed innamorare: per loro il futuro si prospetta più roseo che mai.

