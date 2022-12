Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, fuga d’amore in montagna/ Baci, selfie e…

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: fuga d’amore a Cortina

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si godono una romantica fuga d’amore a Cortina D’Ampezzo dove li ha pizzicati il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 28 dicembre. Sereni, felici e sorridenti, la Gregoraci e Giulio Fratini scattano selfie per ricordare quella che è la prima vacanza insieme durante le festività natalizie. La coppia dovrebbe festeggiare insieme la fine del vecchio anno e l’arrivo del 2023 brindando ai prossimi mesi che sperano di trascorrere insieme. Nella stessa località, sono stati pizzicati anche Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi che, sulla neve, si sono lasciati andare alla passione.

La coppia, dunque, trascorrerà insieme i prossimi giorni? Nonostante sia nuovamente innamorata e sia pronta a godersi la relazione con Giulio, al primo posto, nella vita della Gregoraci, c’è sempre il figlio Nathan con cui ha trascorso il Natale.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: Capodanno insieme?

Per Elisabetta Gregoraci, tuttavia, quella a Cortina d’Ampezzo con Giulio Fratini, sarebbe stata una brevissima fuga d’amore. La showgirl che ha trascorso il Natale in Kenya con tutta la sua famiglia, in primis il figlio Nathan, dovrebbe tornare nuovamente in Africa dopo esserci concessa qualche giorno d’amore con l’uomo che le ha fatto battere nuovamente il cuore.

Nonostante stia provando a rifarsi una vita dal punto di vista sentimentale, la Gregoraci continua ad avere uno splendido rapporto con l’ex marito Flavio Briatore a cui sarà sempre legata per averle fatto il regalo più bello ed importante ovvero il figlio Nathan di cui entrambi sono follemente innamorati.

