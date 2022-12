Valeria Marini e Eddy Siniscalchi si sposano?/ Baci roventi e una promessa…

Valeria Marini e l’amore con Eddy Siniscalchi

Procede a gonfie vele l’amore tra Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi che si preparano a festeggiare insieme la fine del 2022 e l’inizio del nuovo anno. Per la showgirl e il compagno, dopo il Natale, sarà anche un Capodanno davvero speciale all’insegna dell’amore e della passione. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 28 dicembre, ha pizzicato la coppia mentre si concede una vacanza sulla neve dove la passione prende il sopravvento. Serena e felicissima, accanto ad Eddy Siniscalchi, la Marini ha ritrovato la serenità e la voglia di credere nuovamente nell’amore dopo le tante delusioni vissute.

VALERIA MARINI E GABRIELE CIRILLI SONO LA BELLA E LA BESTIA/ Malgioglio: "Spaventosi"

Nelle foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, tra Eddy e Valeria la passione è rovente. Sulla neve, i due si lasciando andare a baci e abbracci e chissà che non arrivi anche una promessa importante per trascorrere insieme il resto della vita.

Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi: promessa d’amore sulla neve?

Durante la vacanza sulla neve, tra Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi arriverà un’importante promessa d’amore? Sulle pagine del settimanale Chi, si legge:

Valeria Marini choc sull'aborto: "Ero in clinica, una ragazzina"/ "Mia madre.."

“Li ritroviamo sulle nevi di Cortina, dove la showgirl è stata assai spesso, in effetti. Ma che vede per la prima volta insieme con lui, che «è meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama “vita mia”. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera», ripete spesso agli amici più cari. E allora con il suo Eddy tutto cambia, persino quel freddo penetrante del pomeriggio, può essere l’occasione per stringersi, scambiarsi un bacio, un lungo sorriso. E, forse, una promessa”.

LEGGI ANCHE:

Chi è Gianna Orrù, madre di Valeria Marini/ La truffa e le parole contro Malgioglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA