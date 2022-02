Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco/ La showgirl “E’ veramente simile al papà”

Elisabetta Gregoraci su Nathan Falco “E’ un pò Briatore, un pò…”

Elisabetta Gregoraci è ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin “Verissimo“. Nata a Soverato (CZ) l’8 febbraio 1980, ha dovuto affrontare la perdita prematura della madre Melina dopo una lunga malattia, per cancro nel 2011.La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia in particolare come modella: vince il titolo di Miss Calabria e arriva alle finali di Miss Italia dove conquista il titolo di Miss sorriso. Consegue il diploma di ragioneria nel 1998, poi si trasferisce a Roma dove si diploma allo Ials in Danza Moderna. Si avvicina con successo al mondo della televisione dove partecipa a numerosissime trasmissioni tra cui Ciao Darwin. Dal 2010 è madre di Nathan Falco, nato dalla relazione con Flavio Briatore: “È un po’ Gregoraci e un po’ Briatore”. Così la showgirl calabrese parlava di suo figlio.

NATHAN FALCO BRIATORE FIGLIO ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE/ "Mamma è severa"

Nathan Falco, il legame con la madre Elisabetta Gregoraci

Qualche anno fa, ai microfoni di Nuovo, Elisabetta Gregoraci rivelò come Nathan Falco sia molto simile al padre, Flavio Briatore: “C’è un altro piccolo Boss a casa Briatore: è nostro figlio Nathan Falco. Se io e Flavio facciamo qualcosa di sbagliato, lui, per scherzo, ripete l’espressione che il papà usa in tv: ‘Sei fuori, sei dentro’. Nonostante abbia solo 4 anni, ha già le idee chiare e sa sempre quello che vuole. In questo è veramente simile al papà”. Il piccolo Nathan è attaccatissimo alla mamma e tra loro c’è un legame fortissimo, come di solito accade tra mamma e figlio maschio. Recentemente, l’ex concorrente del GF VIP ha anche riservato parole d’apprezzamento per Flavio Bratore, ex manager di Formula 1, descrivendolo come un vero e proprio vulcano d’energia, fondamentale nel processo di crescita di loro figlio.

LEGGI ANCHE:

FLAVIO BRIATORE, CHI È L'EX MARITO ELISABETTA GREGORACI/ "Nessun ritorno di fiamma"Stefano Bettarini e Francesco Zangrillo, flirt Elisabetta Gregoraci/ E Briatore?

© RIPRODUZIONE RISERVATA