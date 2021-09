Grande Fratello Vip 2021/ La foto del bacio Gregoraci-Pretelli nella casa, ed è polemica!

Grande Fratello Vip 2021 anticipazioni e news

Il Grande Fratello Vip 2021 non è ancora cominciato e partono già le polemiche. Tutto è nato dalle prime immagini della casa del reality show che, lunedì 13 settembre, accoglierà i nuovi concorrenti. Il cast completo è stato confermato dalla copertina di Tv, Sorrisi e Canzoni. Il desiderio di Alfonso Signorini era mantenere il segreto sulla casa che è stata modificata per accogliere Manuel Bortuzzo. Purtroppo, però, alcune immagini sono finite per sbaglio in rete attirando non solo l’attenzione dei fans del reality, ma scatenando anche un’accesa polemica.

Nella casa del Grande Fratello Vip ci sono le foto di tutti i concorrenti che hanno trascorso anche solo un giorno nella casa. La scorsa edizione ha dato vita alla nascita di rapporti importanti come quello di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e quello di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La foto che, però, i fans hanno notato nelle prime immagini della casa non è una dedicata alle coppie, ma ad un altro rapporto.

Grande Fratello Vip 2021: polemica per la foto di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

La foto che ha scatenato la polemica è quella del famoso, primo bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli in piscina. La showgirl e l’attuale fidanzato di Giulia Salemi erano all’inizio della loro conoscenza. Tra i due sembrava esserci feeling e il bacio che si scambiarono durante una prova in piscina scatenò l’entusiasmo dei fans.

L’ingresso di Giulia Salemi e l’atteggiamento della Gregoraci che, più volte, aveva ribadito di provare un semplice affetto, cambiarono le cose. La scelta di lasciare la foto della Gregoraci e di Pretelli nella casa non è piaciuta ai fans dei Prelemi che, sui social, stanno criticando il tutto.

