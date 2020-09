Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli si sono baciati/ Video: bocche vicine e…

Sta nascendo il primo amore nella Casa del Grande Fratello Vip e presto sarà impossibile anche negarlo. Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sono infatti sempre più vicini. Quella che inizialmente poteva sembrare una cotta unilaterale da parte dall’ex velino ormai sembra chiaro sia invece corrisposta. L’attrazione reciproca è evidente a tutti, dentro e fuori la Casa, e un ballo di poche ore fa potrebbe aver fatto scoccare tra i due il primo bacio! Nella Casa ci si prepara per la prova di ballo che questa sera vedrà protagoniste alcuni concorrenti e, ovviamente, Elisabetta e Pierpaolo fanno coppia. È proprio alla fine di una di queste prove che è accaduto qualcosa di inaspettato.

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci: è arrivato il primo bacio?

Che il bacio tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci fosse nell’aria si era ben compreso, e le immagini postate anche sul profilo Instagram del Grande Fratello Vip sembrerebbero confermare che c’è stato un bacio a stampo. I due ballano stretti, poi alla fine di una presa si ritrovano faccia a faccia e sembra, seppur non volutamente, che ci sia un bacio a stampo. I volti di entrambi sono infatti un po’ imbarazzati, seppur sempre complici. Questa sera sarà però Alfonso Signorini ad indagare su questo rapporto nato nella Casa che, come abbiamo detto, potrebbe essere il primo amore nato in questa edizione. E se non c’è stato il bacio ora, siamo sicuri che manca davvero molto poco per vederlo.

Visualizza questo post su Instagram E bacio fu!? 😍 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 28 Set 2020 alle ore 9:55 PDT





