Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: nuova coppia del GF Vip?/ Carezze ed effusioni…

Il feeling tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli continua nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Prima di entrare nella casa di Cinecittà, l’ex velino di Striscia la Notizia aveva ammesso di avere un debole per l’ex moglie di Flavio Briatore prima di entrare nella casa. Entrambi single e genitori di un bambino, Pretelli la Gregoraci si stanno conoscendo e il feeling tra i due non è passato inosservato ad Alfonso Signorini che, nel corso della terza puntata del GF Vip 2020, approfittando di un gioco per il budget settimanale, ha fatto in modo che tra i due ci fosse un bacio. In piscina, Pretelli ed Elisabetta Gregoraci hanno dato vita ad un bacio dolce che ha entusiasmato il pubblico di canale 5 che non esclude che la prima coppia di quest’edizione possa essere proprio quella formata da Pretelli e la Gregoraci.

ELISABETTA GREGORACI E PIERPAOLO PRETELLI: CAREZZE E BACI SULLA SPALLA

Dopo il bacio, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno trascorso del tempo insieme e la showgirl si è anche lasciata andare ad una battuta sull’ex marito Flavio Briatore. “Ti fischiano le orecchie? Qualcuno ti nomina. I miei pretendenti, il mio ex marito, mio figlio…”, ha scherzato Elisabetta. Nelle scorse ore, inoltre, i due hanno trascorso del tempo sul divano e non sono mancate carezze ed effusioni con Pretelli che ha anche lasciato un bacio sulla spalla di Elisabetta. Il feeling tra i due inquilini della casa più spiata d’Italia c’è e il popolo del web si è già schierato dalla loro parte. Insieme, infatti, formerebbero una coppia bellissima. I sogni dei telespettatori sono destinati a realizzarsi? Per ora, tra Pretelli e la Gregoraci c’è solo una conoscenza che potrebbe trasformarsi in vera amicizia. Dall’amicizia, poi, si passerà all’amore?



© RIPRODUZIONE RISERVATA