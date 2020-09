Elisabetta Gregoraci/ Video, il bacio con Myriam Catania ha scatenato il web (Gf Vip)

Elisabetta Gregoraci ha già dato spettacolo al Grande Fratello Vip 2020. Complice qualche bicchiere di troppo, secondo alcuni fan, la showgirl si è lasciata andare ad uno pseudo bacio con Myriam Catania. Un avvicinamento nato tra l’altro da un istante triste vissuto dall’attrice, che si è fatta cogliere dalla nostalgia di casa. Il web ha esultato subito, ma in realtà bisogna dare atto alle due protagoniste di questa storia che il bacio non era di certo voluto. Elisabetta e Myriam infatti si sono abbracciate in un moto d’affetto e nello slancio le loro labbra si sono sfiorate. Un tocco lieve che però ha fatto il giro dei social ed è diventato più che virale. Clicca qui per guardare il video di Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania. Intanto le pagine di gossip parlano senza sosta anche di un altro dettaglio che riguarda la Gregoraci. “Non ho mai partecipato ad un reality show”, ha detto prima del suo ingresso nella Casa, “è un’esperienza nuovissima per me. Ho sempre condotto ma non ho mai partecipato”. In realtà lashowgirl ha fatto parte di Ritorno al Presente nel 2005, un programma condotto da Carlo Conti e in cui Alfonso Signorini ricopriva il ruolo di opinionista.

Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck l’ha oscurata?

L’ingresso di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020 è stato richiesto a gran voce da parte del pubblico e abbiamo dovuto attendere lo scorso venerdì prima di vederla nella Casa. Nonostante le grandi premesse e aspettative, per adesso la showgirl non è riuscita ad oscurare la più verace Patrizia De Blanck. La Contessa riesce a tenere i riflettori puntati su di sè e poco importa se è la Gregoraci ad aver spezzato più di qualche cuore sui social. A tutto questo si aggiungono anche i momenti di imbarazzo creati da Pupo e alla domanda scomoda che ha rivolto alla concorrente, prima ancora che raggiungesse la Porta Rossa. “Leali potrebbe andare bene per lei”, ha detto l’opinionista in modo ironico, “Fausto, hai problemi di prostata? Sì? Allora sei perfetto”. Il riferimento a Flavio Briatore non era nemmeno così sottile, visto che gli italiani sanno bene che nelle scorse settimane è stato ricoverato per una prostatite, che poi gli ha permesso di scoprire di essere positivo al Coronavirus. Elisabetta dal canto suo non si è composta: “Fausto è anche brizzolato”, si è limitata a dire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA