Elisabetta Gregoraci, ecco perché ha sposato Flavio Briatore/ Riccardo Signoretti ha svelato che…

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli saranno presto una coppia? La bella showgirl sta giocando con lui per farsi notare? Secondo alcuni sembra proprio di sì ma non per Riccardo Signoretti che a Pomeriggio 5 ha lanciato il suo scoop non solo riguardo alla possibile neo coppia del Grande Fratello ma anche, e soprattutto, sul suo rapporto con Flavio Briatore. Nel salotto di Barbara d’Urso, il direttore di Nuovo ha lanciato la bomba annunciando che nel nuovo numero del suo settimanale sentiremo parlare di Elisabetta Gregoraci da una presunta fonte molto vicina a lei e all’ex marito Flavio Briatore pronta a giurare che la showgirl non si sia sposata per amore ma per interesse. In particolare, Signoretti rilancia: “Sul mio giornale, uscirà un’intervista a un testimone secondo il quale Elisabetta Gregoraci non si sarebbe sposata per amore con Briatore, ma perché era Briatore”.

ELISABETTA GREGORACI HA SPOSATO FLAVIO BRIATORE SENZA AMORE?

In molti lo hanno pensato convinti che Elisabetta Gregoraci avesse puntato il ricco imprenditore per “sistemarsi” ma chi la conosce sa bene che non è stato così e stare vicino a lui negli anni del loro matrimonio, le è costato molto in rinunce e non solo dal punto di vista privato ma anche se parliamo di scelte lavorative. Proprio in quest’ultimo caso abbiamo il recente esempio dell’arrivo al Grande Fratello Vip 2020 di cui si parla dallo scorso anno e che ha portato a galla proprio i vari no di Flavio Briatore. Quale è la verità quindi sul famoso matrimonio?



