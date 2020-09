Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci nuova coppia?/ Tra le coccole, lui a caccia del primo bacio

Pierpaolo Pretelli non è riuscito ad ottenere i riflettori del Grande Fratello Vip 2020 durante la scorsa puntata. Il suo flirt con Elisabetta Gregoraci aveva suscitato un forte interesse da parte del pubblico, sempre a caccia di favole d’amore che facciano sognare. Peccato che i due siano stati nettamente oscurati dall’arrivo di Gabriel Garko e dalla lettura dello scritto con cui ha voluto fare coming out a metà. A nulla è servito che Pretelli e la Gregoraci ballassero al ritmo di (I’ve Had) The Time of My Life o che Antonella Elia sottolineasse quanto fosse forte la carica erotica fra i due. Per ora dovranno fare i conti con un nulla di fatto che presto potrebbe spingerli a regalare qualcosa di più al pubblico da casa. Intanto Pierpaolo sarebbe davvero cotto, almeno stando a quanto detto a mezza voce da Stefania Orlandi. L’ex velino però ha preferito chiedere l’aiuto di Matilde Brandi, ma si è assicurato anche che i microfoni potessero catturare solo un decimo del loro tu per tu. “Qui è tutto amplificato”, ha detto la Brandi ad un certo punto, “vedrai che sarà la vostra carta vincente. Tu la mandi al manicomio”. Pierpaolo invece si è limitato a rispondere con un “Va coltivata”. A quanto pare la strategia di Matilde in campo amoroso è solo una: “Bastone e carota, funziona sempre”. Clicca qui per guardare il video di Pierpaolo Pretelli e Matilde Brandi.

Pierpaolo Pretelli, cosa succede con Elisabetta Gregoraci?

Pierpaolo Pretelli si sta concentrando su una sola concorrente del Grande Fratello Vip 2020. In seguito alla scorsa diretta, l’ex velino è spuntato spesso nel letto di Elisabetta Gregoraci, con cui ha scambiato baci e abbracci più che affettuosi. Non siamo ancora arrivati ad un vero e proprio bacio, ma in base alle parole che lui ha riportato a Matilde Brandi, potrebbe davvero mancare molto poco. “Ti devo dire una cosa”, le ha detto, “erano le 5, mi sono messo nel letto e lei mi ha chiesto a cosa pensavo. Io le ho risposto ‘Vorrei baciarti’. Lei poi è rimasta lì e allora…”. Svelato quindi il mistero di tutto ciò che si sono detti all’orecchio poche ore prima lui e la Gregoraci. Clicca qui per guardare il video di Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. La ballerina di contro gli ha suggerito di passare subito all’azione, di baciare Elisabetta e di non darle nemmeno spiegazioni in merito. Giusto per creare l’effetto sorpresa. Non sappiamo però se l’ex velino abbia già messo in atto la strategia consigliata oppure se dovremo attendere ancora a lungo prima di assistere ad un incontro ravvicinato tra i due.



