Elisabetta Gregoraci, ecco perché non è entrata al Grande Fratello Vip/ Il tampone..

Elisabetta Gregoraci entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2020 solo venerdì. La showgirl calabrese era attesa come guest star della prima puntata ma con grande sorpresa da parte di tutti non è stato così. In un primo momento si parlava di motivi personali che in molti avevano collegato proprio a Flavio Briatore ma non per via della malattia, quanto per la stabilità di Nathan Falco che sarebbe rimasto da solo o, comunque, senza entrambi i genitori. Alla fine però sembra che la ragione era un’altra e che era molto più legata al suo stato di salute. Proprio poco fa Dagospia ha alzato il velo sul fatto che Elisabetta Gregoraci possa essere rimasta fuori dai giochi proprio per via dei tamponi e dell’iter da seguire per essere sicuri che il suo stato di salute fosse ottimo.

PERCHE’ ELISABETTA GREGORACI NON E’ ENTRATA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

In particolare, si legge su Dagospia: “FLASH! SAPETE PERCHE’ ELISABETTA GREGORACI NON E’ ENTRATA ALLA PRIMA PUNTATA DEL ”GF VIP”? PERCHE’ STAVA ASPETTANDO L’ESITO DEL TERZO TAMPONE, NEL SUO CASO ANCOR PIU’ ”DELICATO” VISTO CHE IL SUO EX MARITO BRIATORE E’ STATO POSITIVO AL COVID”. A quanto pare il risultato è arrivato e adesso Elisabetta Gregoraci potrà fare il suo ingresso in casa insieme agli altri vip già annunciati ovvero Paolo Brosio, Denis Dosio, Stefania Orlando, Myriam Catania, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Fulvio Abbate, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda.



