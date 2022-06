Elisabetta Gregoraci: “Fidanzato? Gli uomini si spaventano”/ “Sono intimoriti dal mio ex e…”

Elisabetta Gregoraci: “Ecco perché gli uomini si spaventano ad avere una relazione con me”

Elisabetta Gregoraci si prepara a tornare sul palco per la nuova edizione di Battiti Live che andrà in onda prossimamente su Italia 1. Volto fisso dell’estate ormai da qualche anno, è spesso protagonista anche del gossip per presunti flirt e per il rapporto con l’ex marito Flavio Briatore. Eppure, ad oggi, la Gregoraci risulta ancora single e, in un’intervista al settimanale Grazia, è stata proprio lei a volerne spiegare il motivo.

“Gli uomini si spaventano un po’.” ha ammesso subito la celebre conduttrice. Spiegando che “Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e bene organizzata. Abito nel Principato di Monaco da anni, perché la mia famiglia vive lì, ma viaggio spesso per lavoro, dall’Italia all’Inghilterra e alla Spagna.” Elisabetta vive una vita molto movimentata e ricca di impegni: “Sono una trottola, ma adoro questa vita frenetica, non potrei mai stare a casa a preparare feste, seduta sul divano, con una coppa di champagne in mano.”

È chiaro che a questo si aggiunge un ex marito importante e la cui presenza è ancora forte nella vita di Elisabetta Gregoraci e un figlio che è tutta la sua vita: “Aggiungiamo poi che ho un figlio quasi adolescente e un ex marito famoso e alcuni si lasciano intimorire. Eppure mi piacerebbe tanto far conoscere la mia anima, al di là del mio aspetto.” ha ammesso la conduttrice.

Parlando invece di lavoro e, in particolare, di cinema, Elisabetta Gregoraci ha rivelato di avere il desiderio di lavorare con un regista in particolare: “Con Pedro Almodóvar su tutti o avere una parte come quella di Tokyo nella serie di culto La casa di carta. Sono molto legata a due lavori importanti che ho fatto, Mata Hari di Rossana Patrizia Siclari e Aspromonte, la terra degli ultimi di Mimmo Calopresti. Avevo in entrambi un bel ruolo drammatico e sono state esperienze intense. Negli ultimi anni, però, ho detto tantissimi “no” perché mi offrivano soltanto ruoli da sex symbol. Invece, lo scriva, mi piacerebbe girare un film d’azione.” E chissà che questo desiderio non diventi presto realtà.

