Elisabetta Gregoraci: “Flavio Briatore? Non lavoro grazie a lui”/ “Frequento ospedali da quando ho 10 anni”

Elisabetta Gregoraci torna in tv con Made in Italy e chiarisce: “Flavio Briatore? Non mi ha aiutata”

Elisabetta Gregoraci torna in tv a partire da venerdì 29 gennaio alla conduzione di Made in Italy, nuova versione di Made in Sud, show comico che ha condotto per diverse edizioni a partire dal lontano 2012. Al suo fianco ci saranno nuovamente Gigi e Ross. E la showgirl calabrese in attese del ritorno su Rai2 ha rilasciato un’intervista al Corriere in cui ha voluto mettere ‘i puntini sulle i’ chiarendo che nel suo lavoro non deve dire grazie a nessuno neanche al suo ex marito Flavio Briatore con cui, pur avendo ottimi rapporti, è separata da sei anni.

Elisabetta Gregoraci sulle voci che è merito di Flavio Briatore per il suo ritorno in tv, nel dettaglio, ha precisato: “È una cosa che mi ha fatto ridere e poi anche arrabbiare: lui nemmeno sapeva che avrei fatto questo programma. Quando l’ho chiamato per dirgli che girava questa voce, ha risposto solo: roba da matti. Sono separata da sei anni, ho un rapporto molto bello con lui ma sono da sempre una donna indipendente: lavoro da quando sono piccola e non ho mai dovuto dire grazie a nessuno. Briatore mai mi ha aiutata nella mia vita lavorativa se non per la popolarità che è arrivata stando con lui, all’inizio”.

Durante l’intervista al Corriere della Sera, Elisabetta Gregoraci si è tolta più di un sassolino dalle scarpe a cominciare da chi la definisce una privilegiata, fortunata che non ha alcun tipo di preoccupazione nella vita. La conduttrice e showgirl ha puntualizzato: “Non avere il problema di pagare le bollette non significa non avere problemi. Io ho iniziato a frequentare ospedali quando avevo dieci anni per curare mia mamma (che oggi non c’è più, ndr.), ho perso persone molto importanti e ho una vita abbastanza intensa, con gente che lavora per me quindi ho la preoccupazione che le cose vadano sempre in un certo modo, anche per loro.”

Elisabetta Gregoraci, infine, ha fornito delle anticipazioni su Made in Italy, la cui 1^ puntata andrà in onda in prima serata su Rai2 il 29 gennaio. Le novità saranno molte a cominciare dal nome dello show. Si tratta di una versione più allargata in cui non parteciperanno solo comici meridionali ma provenienti da tutta Italia. La conduttrice ha grandi aspettative per il nuovo programma comico e si dice certa che sarà un successo come tutti gli altri programmi che ha condotto.











