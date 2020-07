Elisabetta Gregoraci/ “Grande Fratello Vip? Ogni anno fanno il mio nome ma..”

Elisabetta Gregoraci è pronta a tornare sul palco di Battiti Live. Il programma musicale viene registrato proprio in questi giorni in Puglia ma dovrà fare i conti con le restrizioni anti Covid 19 a cominciare dal mancato spostamento per le varie tappe al Sud e finendo all’assenza, o quasi, del caloroso pubblico che ogni anno batte le mani ai propri artisti preferiti. A spiegare tutto questo è stata proprio Elisabetta Gregoraci che a Tv Sorrisi e Canzoni spiega: “Salirò sul palco con più voglia. Questo progetto è importante non solo per la squadra che lavora al programma ma anche per la gente. E’ un messaggio positivo. Mi sembra una rinascita dopo un periodo brutto per tutti.. Ci sarà la musica e tante canzoni..”.

ELISABETTA GREGORACI DICE NO AL GRANDE FRATELLO VIP?

Elisabetta Gregoraci ricorda le sue estati in famiglia e i viaggi in Sicilia con la famiglia ma si tiene stretto nel cuore anche il momento in cui suo figlio Nathan Falco l’ha seguita sotto il palco di Battiti Live e poi rivela: “Lui ama il rap, mi ha fatto conoscere la trap, io sono più romantica, ascolto canzoni più datate”. E i suoi progetti futuri? Anche a riguardo le bocche sono un po’ cucite. La showgirl calabrese ammette che dopo Battiti Live si prenderà un momento di respiro da passare con suo figlio e che poi, molto probabilmente, volerà all’Estero per uno spot pubblicitario. E il Grande Fratello Vip? Spesso si fa il suo nome tant’è che lei stessa ci tiene a sottolinearlo in questa intervista rilasciata al settimanale: “Che dire? Il mio nome lo fanno da anni. E pure stavolta”.



