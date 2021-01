Elisabetta Gregoraci ha diffidato Giulia Salemi?/ Parla l’avvocato: “Non è così…”

Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 11 gennaio 2021, nella Casa ha avuto luogo il confronto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. La prima, nel corso della chiacchierata, le ha chiesto di non parlare più di lei per poi citare “Marcello”, nome del suo avvocato che, per una strana coincidenza, è lo stesso della Salemi. A sentire questo nome, la Salemi ha inteso che la Gregoraci l’avesse diffidata, poi il punto interrogativo è rimasto senza risposta. A darla oggi è proprio l’avvocato Marcello D’Onofrio. Il legale della Gregoraci e della Salemi, contattato da Fanpage.it, ha chiarito quanto accaduto. “Non è successo niente. – ha ammesso, per poi sottolineare che – Elisabetta sa che sono anche l’avvocato di Giulia da tantissimi anni, anche se lo sono molto prima di Elisabetta. La conosco da 15 anni”.

Elisabetta Gregoraci, ecco perché al GF Vip ha tirato in ballo l’avvocato Marcello

L’avvocato Marcello D’Onofrio ha poi tenuto a chiarire qual è effettivamente la sua posizione tra le due clienti. “Elisabetta è una persona estremamente corretta e sincera. Come aveva già spiegato quella sera davanti alle telecamere, le aveva dato fastidio il fatto che troppo spesso Giulia avesse parlato di lei e, avendola trovata a volte offensiva, le ha semplicemente detto di avere dato tutto a me, parlo dei video ‘incriminati’.” Così ha aggiunto che “ovvio che, essendo l’avvocato di entrambe, non posso andare oltre che dei semplici avvertimenti.” Insomma, quello di Elisabetta Gregoraci è stato soltanto un avvertimento in quanto infastidita dal fatto che spesso si facesse il suo nome associandola a comportamenti e parole poco carine.



