Elisabetta Gregoraci, i suoi ex: da Flavio Briatore a Stefano Coletti/ Lei: “Avevo paura”

Elisabetta Gregoraci ha sempre suscitato grande interesse nei confronti del pubblico per quanto riguarda il gossip. L’ex moglie di Flavio Briatore, dopo un lungo e stucchevole tira e molla dentro la casa del Grande Fratello VIP con Pierpaolo Pretelli, sembrava aver trovato un nuovo amore lontana dalle telecamere. Per diversi mesi infatti avrebbe frequento seriamente Stefano Coletti. Un uomo che la showgirl conosceva prima di entrare a Cinecittà e con cui forse aveva già coltivato una reciproca simpatia.

Recentemente era finito su tutti i giornali per aver pubblicato e annunciato la sua relazione con la showgirl, postando delle foto in sua compagnia. La notizia era stata poi ridimensionata dalla stessa Gregoraci, evidentemente decisa a fare un passo indietro, l’ennesimo.

Qualcuno aveva ipotizzato che dietro la rottura con Stefano Coletti ci fosse lo zampino dell’ex marito Flavio Briatore. Un personaggio a cui Elisabetta Gregoraci è rimasta estremamente legata, essendo il padre di suoi figlio Nathan. In una intervista rilasciata a Domenica In, la showgirl aveva spiegato i motivi che avevano portato al capolinea la sua relazione con l’imprenditore. Partendo dalla paura che sentiva prima di compiere il grande passo del matrimonio: “Ero molto impaurita all’idea di sposare Flavio Briatore, ero molto giovane. L’ho conosciuto a 24 anni ed ero spaventata dalle nozze. Quando mi sono sposata tutti mi dicevano che saremmo durati sei mesi e che io avevo deciso di dire sì solo per ragioni di convenienza economica”.

“Con tredici anni di vita e un figlio insieme, penso di non dover dare giustificazioni a nessuno”, aveva spiegato la Gregoraci, ammettendo il desiderio di trovare un nuovo amore. “Prima o poi..”, aveva detto. Ma benché non manchino corteggiatori alla sua porta, Elisabetta Gregoraci, probabilmente, non lo ha ancora trovato.

