Elisabetta Gregoraci vs Flavio Briatore per gli studi del figlio/ “Niente università? Deciderà Nathan Falco”

Botta e risposta a distanza di tempo tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sul futuro del figlio Nathan Falco: nell’intervista al podcast di Diletta Leotta, “Mamma dilettante”, la showgirl ha commentato le dichiarazioni dell’imprenditore riguardanti gli studi del ragazzo di 14 anni. L’imprenditore aveva dichiarato di non volere che il figlio decida di frequentare l’università. Di parere diverso è la Gregoraci, secondo cui il figlio invece “deve fare quello che sente” e avere la libertà di capire cosa desidera, anche se per lei è comunque “importante” lo studio.

Nathan Falco Briatore, figlio Elisabetta Gregoraci/ "È il mio tutto, sono follemente innamorata di lui""

Quindi, Elisabetta Gregoraci vuole dire al figlio cosa fare o imporlo, se ad esempio dovesse decidere di proseguire i suoi studi: “Se Nathan avrà voglia di studiare e di andare all’università lo deve fare assolutamente”. Ma ha anche aggiunto che è un ragazzo “molto sveglio per la sua età” e che i suoi risultati scolastici sono soddisfacenti, oltre al fatto che parla quattro lingue. Ma Elisabetta Gregoarci ha anche constatato che al figlio piace l’attività di suo padre, quindi potrebbe essere “predisposto” a portarla avanti, a prescindere dalla questione studio.

Melina e Mario Gregoraci, genitori Elisabetta Gregoraci/ "La morte di mamma è un dolore che non passa"

Cosa disse Flavio Briatore sull’università

I due ex coniugi sembrano avere idee diverse sul futuro scolastico del figlio Nathan Falco: se la showgirl preferisce lasciargli libertà, Flavio Briatore non vuole che il figlio vada all’università, perché preferisce portarlo a lavorare nella sua azienda. “Se mio figlio non lo vuole fare va fuori casa”, disse a Cartabianca. A Zona bianca 4 l’imprenditore spiegò che bisogna preparare i giovani a parlare più lingue, raccontando anche di aver rimproverato una insegnante di italiano del figlio (che frequenta la scuola internazionale di Montecarlo) perché faceva studiare Pirandello.











© RIPRODUZIONE RISERVATA