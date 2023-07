Elisabetta Gregoraci, l’abito trasparente a Battiti Live 2023 divide il web/ Non solo complimenti: “Bocciata”

Elisabetta Gregoraci in look trasparente nella terza puntata di Battiti Live 2023

Terzo appuntamento con Battiti Live 2023 quello del 18 luglio su Italia 1. Occhi ancora una volta puntati su Elisabetta Gregoraci e sul look che sfoggerà questa sera. Dopo il discusso abito della prima serata e quello apprezzato della seconda, Elisabetta questa sera sfoggerà un completo bianco e argento che ha già scatenato i commenti del web.

Battiti live: pagelle 2a puntata/ Gli ex Amici Wax e The Kolors sorprendono e...

Minigonna di strass argento e camicetta trasparente dalle maniche a sbuffo e impreziosita da pietre: questo il look glamour che Elisabetta Gregoraci ha deciso di sfoggiare per il terzo appuntamento pugliese di Battiti Live 2023. Ma qual è la reazione del web alle foto pubblicate dalla conduttrice in anteprima sul suo profilo Instagram?

Elisabetta Gregoraci, look mozzafiato a Battiti Live 2023/ Top incrociato e addominali in vista, web: "Sexy!"

Elisabetta Gregoraci, l’abito a Battiti Live divide il web: complimenti e critiche

Anche per il terzo appuntamento di Battiti Live 2023, Elisabetta Gregoraci ha deciso di mostrare in anteprima ai suoi follower il look della serata con foto che arrivano direttamente dal palco. Ecco alcuni commenti agli scatti: “Che spettacolo, favolosa. Sei sempre tu la regina dell’estate e dei programmi musicali.”; “Meravigliosa. Donna vera, umile e presentatrice strepitosa. Continua così!”; “Abito schicchissimo tu sempre gnocca e sexy!”; e ancora “Resto incantata ogni volta dal tuo splendore! Sei stupenda non vedo l’ora di vederti in tv stasera”. Molti, dunque, i complimenti per Elisabetta, anche se non manca qualche critica da parte di qualcuno che ha trovato il look “ancora una volta esagerato”, e per questo “bocciato”.

Elisabetta Gregoraci, è polemica per l'abito nero a Battiti Live 2023/ Web scatenato: "Devi girare un p*rno?"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)













© RIPRODUZIONE RISERVATA