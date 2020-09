Elisabetta Gregoraci/ Le “rinunce” per Briatore dividono il pubblico, Pierpaolo Petrelli un flirt costruito?

Elisabetta Gregoraci non sa ancora cosa l’attende al Grande Fratello Vip 2020. In questi giorni la showgirl si sta avvicinando sempre di più a Pierpaolo Pretelli, intenzionato a fare di tutto pur di conquistarla. Fra i due è nato un evidente feeling e ora non ci resta che attendere il fatidico bacio. A quanto pare l’ex velino ha anche già provato a tastare il terreno in merito, rivelando con un sussurro alla Gregoraci di avere un forte desiderio di baciarla. Per ora però siamo di fronte ad un nulla di fatto, anche se la situazione potrebbe scaldarsi già nelle prossime ore. Senza dimenticare che la Gregoraci in questi giorni ha il dente avvelenato nei confronti di un altro concorrente, ovvero Fulvio Abbate. Lo scrittore l’ha definita una “Larva. Annunciata come Cleopatra sul baldacchino è risultata trasparente. Aspettiamo di vedere il suo talento” e la showgirl non ci ha visto più. “Un viscido”, ha detto in tutta risposta, provocando l’ira del siciliano. “Se pensi che a me interessi il perizoma, non hai capito un ca**o di me. Non sono un viscido”, ha sentenziato. Per la Gregoraci infatti l’occhio di Abbate sarebbe scivolato in diverse occasioni sul suo corpo: sarà vero?

Elisabetta Gregoraci, c’è qualcosa davvero con Pierpaolo Petrelli?

Elisabetta Gregoraci prova davvero un interesse romantico nei confronti di Pierpaolo Pretelli? Il gossip sulla presunta coppia del Grande Fratello Vip 2020 sta impazzando sempre di più e sono in tanti a credere che in realtà si tratti di una manovra dei piani alti per regalare una love story al pubblico da casa. A dimostrazione di questi rumors ci sarebbero i tanti atteggiamenti di sufficienza della Gregoraci nei confronti dell’ex velino, che di contro la segue come un’ombra in tutta la Casa. I dubbi che i riflettori siano troppo puntati sulla coppia sono sorti non solo a Fulvio Abbate ma anche a Tommaso Zorzi. “Io e te abbiamo cucinato per una settimana e non ci hanno mai chiamato in confessionale”, ha detto a Stefania Orlando, “se Pierpaolo ed Elisabetta cucinano un uovo, esce uno speciale. Abbiamo capito che non siamo utili alle dinamiche del gioco”. La Gregoraci del resto ha fatto inviperire anche Selvaggia Lucarelli, per via della confessione fatta alcuni giorni fa sui sacrifici che ha dovuto affrontare per stare con l’ex marito Flavio Briatore. “Ognuna è libera di avere accanto il Briatore che vuole”, ha detto la giornalista, “l’importante è che non racconti la storiella dei sacrifici e delle rinunce ma quella più onesta, al massimo della contropartita: ho scelto di stare con un milionario a cui serve non una compagna, ma un accessorio e ho scelto di fare l’accessorio”.



