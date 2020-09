Grande Fratello Vip 2020/ Anticipazioni ed eliminato 28 settembre: nuovi concorrenti nella Casa?

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ANTICIPAZIONI, NOMINATION ED ELIMINATO PUNTATA 28 SETTEMBRE 2020

Il Grande Fratello Vip 2020 prenderà il via tra qualche ora su Canale5 con una nuova puntata in prime time che arriva a pochi giorni da quella emozionante e sconvolgente di venerdì in cui i protagonisti assoluti sono stati Gabriel Garko, Adua del Vesco e Massimiliano Morra. Proprio questi ultimi due, con il loro modo di fare e di essere, stanno conquistando il pubblico del reality show ma non i loro compagni di viaggio che continuano a nominarli forse perché preoccupati per la troppa visibilità che i due hanno ottenuto prima con la loro storia d’amore e poi per l’arrivo del loro collega Gabriel Garko per il suo toccante coming out che li ha sciolti in lacrime. Cosa ne sarà di loro questa sera? In questi giorni per loro è stato tutto tranquillo e questo lascia pensare che finiranno un po’ in panchina a favore di Elisabetta Gregoraci e Franceska Pepe. Se la prima è sempre più in “love” con Pierpaolo Petrelli, la seconda sembra ormai pazza di Tommaso Zorzi.

PIERPAOLO PETRELLI ED ELISABETTA GREGORACI IN LOVE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Il Grande Fratello Vip 2020 non potrà far finta di non vedere l’interesse di Pierpaolo Petrelli, che prima di entrare aveva già parlato di un interesse nei confronti della showgirl calabrese, per Elisabetta Gregoraci che, a quanto pare, ricambia con affetto. I due sono spesso vicini, lui la accarezza durante i balli e le feste in casa, si avvicina a lei entrando nel suo letto durante la notte ma ancora non è successo davvero niente di così eclatante tra loro. In molti sono pronti a scommettere che diventerà una coppia nei prossimi mesi mentre altri sono convinti che questo interesse così precoce sia in realtà frutto della voglia di farsi notare. Chi ha sorpreso tutti invece è Franceska Pepe sempre più interessata a Tommaso Zorzi tanto da provare a baciarlo nel fine settimana.

GRANDE FRATELLO VIP 2020, NUOVE ENTRATE NELLA CASA?

Al timone del programma ci sarà ancora Alfonso Signorini pronto ad annunciare nuovi colpi di scena al fianco dei suoi due opinionisti, Antonella Elia e Pupo, che si stanno dimostrando interessanti e interessati. Ma cosa vedremo questa sera a parte le storie d’amore possibili tra le coppie che abbiamo nominato prima? In questa settimana Dayane Mello ha parlato molto di sé e anche la bella Matilde Brandi ha dovuto affrontare il contraccolpo della sua linea temporale mostrata in prima serata. Sullo sfondo rimane la possibilità che ci siano nuovi ingressi nella casa e che questi possano essere ancora Flavia Vento e i suoi cani e Paolo Brosio ma non c’è ancora conferma ufficiale a riguardo. Al televoto odierno troviamo Fulvio Abbate, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Franceska Pepe. Uno di loro uscirà questa settimana?



