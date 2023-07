Elisabetta Gregoraci, look mozzafiato a Battiti Live 2023/ Top incrociato e addominali in vista, web: “Sexy!”

Elisabetta Gregoraci, look con addominali in vista a Battiti Live 2023

Elisabetta Gregoraci torna a stupire con un look mozzafiato a Battiti Live 2023. Dopo l’abito nero che tanto ha diviso il pubblico la scorsa settimana per le sue scollature da alcuni considerate ‘eccessive’, la conduttrice sale sul palco con una gonna fasciata e aderente, che mette in evidenza tutte le sue curve. pancia scoperta e addominali in bella vista per Elisabetta, che nella parte superiore porta un top incrociato dello stesso colore della gonna, un completo in tessuto stretch.

Al total black Elisabetta Gregoraci ha preferito il grigio perla per questa seconda serata di Battiti Live 2023. Per stupire anche questa sera la conduttrice si è rivolta alla Maison Philosophy di Lorenzo Serafini.

Elisabetta Gregoraci fa impazzire il web con il suo abito a Battiti Live 2023

Anche questa settimana non sono mancati i commenti del web di fronte al look di Elisabetta Gregoraci. Molte meno critiche questa vota per la conduttrice, che ha invece fatto il pieno di complimenti e commenti positivi. Eccone alcuni: “Sei la bellezza!”; “Bellissima tu e questo abito, dove si può acquistare? Super sexy!”; “Tu stupenda, hai incantato tutti con il tuo sorriso, la tua carica, la tua bravura e la tua dolcezza: ci metti il cuore e arrivi sempre dritta al nostro!”

