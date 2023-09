Elisabetta Gregoraci, nuovo programma in arrivo dopo Battiti Live?/ “Sarebbe bello, un salotto con le amiche”

Elisabetta Gregoraci e il successo di Battiti Live: “Abbiamo fatto record“

Elisabetta Gregoraci è sbarcata a Venezia, ospite anche quest’anno della celebre Mostra del Cinema. La showgirl e conduttrice, in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, ha parlato del successo di Battiti Live su Italia1 e di un progetto futuro al quale tiene particolarmente. Lo show musicale dell’estate, condotto da Alan Palmieri, anche quest’anno è stato un grandissimo successo e ha ottenuto risultati record in termini di ascolti e share.

Elisabetta Gregoraci festeggia i 102 anni della nonna/ "Grata di poter vivere questo traguardo al suo fianco"

“È stata un’esperienza che ci ha regalato tante emozioni“, ha ammesso la Gregoraci. “Abbiamo fatto record, è brutto parlare di numeri, ma è andata molto, molto bene e questa cosa ci rende molto felici e dà grandi soddisfazioni“. Il successo del programma, che conduce al fianco di Alan Palmieri, è frutto di “un lavoro di squadra, sono sette anni alla conduzione di questo programma che per me è una famiglia, lo dico sempre quando faccio le varie interviste. Sono molto felice di questo risultato per tutta la squadra“.

Elisabetta Gregoraci, vacanza d'amore con Giulio Fratini/ Nuovo inizio, ma Flavio Briatore...

Elisabetta Gregoraci guarda al futuro: il suo sogno nel cassetto

Tuttavia, oltre all’appuntamento con Battiti Live che ogni estate si rinnova sempre con maggior successo, Elisabetta Gregoraci vorrebbe sperimentare. In particolare, la showgirl sogna la conduzione di un programma che possa parlare delle persone, delle loro storie e delle loro emozioni: “Ci stiamo lavorando. E poi ho anche questo sogno nel cassetto. Mi piace molto il contatto con la gente e il pubblico e mi piacerebbe un domani condurre un programma dove si parla di emozioni, di storie vere. Sarebbe bello. Più che un talk una sorta di ‘confidarsi con Elisabetta’, ‘Elisabetta racconta’. Un salotto con le amiche dove poter raccontare storie straordinarie”.

Elisabetta Gregoraci, abito lungo argento per l'ultima puntata di Battiti Live 2023/ Il web approva: "Unica"

Cosa ci sarà, dunque, nel futuro di Elisabetta Gregoraci? Oltre a Battiti Live, tra le sue ultime esperienze televisive figura senza dubbio la partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020. Ora, però, per lei potrebbero spalancarsi le porte di una nuova conduzione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA