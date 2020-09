Elisabetta Gregoraci “Pierpaolo vai via”/ Pretelli a letto con lei al GF Vip ma..

Pierpaolo Pretelli lo aveva detto prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci sarà sua, e a quanto pare le intenzioni sono rimaste le stesse. I due sono entrati subito in sintonia e dopo il bacio “per gioco” che si sono scambiati in piscina, i fan sono già pronti a sognare una nuova coppia. In queste ore Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati andare a coccole ed effusioni e anche in queste ore le telecamere del Grande Fratello Vip 2020 li hanno beccati insieme addirittura a letto. A quanto pare il bel velino si è ficcato nel letto della showgirl per qualche piccola effusione innocente ma dopo le coccole, è arrivato il momento di “salutarsi” visto che Elisabetta Gregoraci lo ha poi mandato via al grido di “Basta, vai”.

ELISABETTA GREGORACI MANDA VIA DAL SUO LETTO PIERPAOLO PRETELLI…

Cosa succederà tra loro? In molti hanno notato che in pochi giorni i due al Grande Fratello Vip sono entrati molto in sintonia stuzzicandosi un po’ avvicinandosi e optando per il contatto fisico che manifesta così la loro voglia di coccolarsi. Sta davvero nascendo una coppia? Siamo sicuri che la bella calabrese non si farà tirare in ballo da una situazione che potrebbe creare scompiglio all’esterno e al figlio Nathan rimasto a casa ma sicuramente i fan si aspettano un colpo di scena e c’è già chi paragona i due a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sognando un nuovo armadiogate. Il resto lo scopriremo solo venerdì quando il reality tornerà di nuovo in onda.



© RIPRODUZIONE RISERVATA