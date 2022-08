Elisabetta Gregoraci, regina di Battiti live 2022/ Sfoggia addominali da urlo alla finale

Battiti live 2022, Elisabetta Gregoraci regina dell’ultima puntata

La nuova stagione del viaggio itinerante nel cuore della musica, Battiti live 2022, è giunto al termine con la messa in onda dell’ultima puntata registrata a Trani e a metà luglio. La trasmissione estiva, conclusasi con la puntata finale del 2 agosto 2022, in prima serata su Italia 1, ha visto la coppia di timonieri Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci salutare i fedeli telespettatori e dare loro appuntamento per l’estate 2023. A catalizzare l’attenzione mediatica della puntata epilogo, oltre alla set-list degli ospiti musicali tra cui il figlio di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA, in particolare è stata l’apparizione tv di Elisabetta Gregoraci all’evento. La ormai ex consorte di Flavio Briatore ha sfoggiato per l’occasione ben due mise da urlo, con un’acconciatura dai capelli cotonati che hanno donato alla conduttrice tv un particolare tocco da dea.

Per l’ultima puntata di Battiti live 2022, la magnetica Elisabetta Gregoraci ha in particolare sfoggiato un primo outfit black&white, un lungo abito col bustier-gilet e dalla scollatura maxi e la gonna plissettata con delle ruches su un lato. A rendere ancor più seducente l’outfit sono poi stati i vertiginosi tacchi a spillo e i gioielli preziosi indossati dalla super fashionista conduttrice tv.

Per il grand final dell’ultima serata di Battiti live 2022, poi, Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un abito total black con un audace cut-out sulla pancia, che ha messo ben in evidenza gli addominali scolpiti della sportiva e fascinosa ex Grande fratello vip 5. A rendere ancor seducente la mise della conduttrice tv, il tacco 12.

Insomma, Elisabetta Gregoraci ha chiuso in bellezza e sensualità il suo impegno tv di Battiti live 2022, per poi lanciare un messaggio ai fedeli fan su Instagram, a margine della puntata epilogo del viaggio nel cuore della musica: “Ciao Ragazzi, Siamo arrivati all’ultima puntata di Battiti Live.. un’edizione unica e speciale! Sono alla conduzione del programma da 6 anni.. e ogni edizione mi regala sempre delle fortissime emozioni, ma mai come quest’anno. Ritrovare voi.. il nostro amatissimo pubblico e la vostra energia mi ha riempito il cuore e mi ha emozionato tantissimo. Voi che avete cantato con noi in ogni puntata, la macchina organizzativa di Battiti, gli artisti che si sono esibiti e ci hanno fatto ballare, i miei colleghi siete come una famiglia, che anno dopo anno diventa più grande e forte. Magia e adrenalina pura sono quello che mi porto dentro da quest’anno: GRAZIE! VI VOGLIO BENE… LA VOSTRA ELI”.

Le parole di saluto generale, corredate da una carrellata di foto di Elisabetta, fanno ora incetta di like e messaggi di complimenti per la conduttrice dalla bellezza mediterranea, che ancora una volta si conferma la regina di Battiti live.

