Elisabetta Gregoraci Vs Adua: “Non dovevi abbracciare Garko”/ Paura Covid? ”Non dormo con te”

La puntata del Grande Fratello Vip 2020 di oggi, 25 settembre, ha regalato al pubblico non poche emozioni. Una su tutte il coming out di Gabriel Garko, fatto faccia a faccia ad Adua Del Vesco. Un momento suggellato da un abbraccio, chiesto con forza da Gabriel nonostante non si potesse per il distanziamento sociale obbligatorio. Un momento che viene riproposto in Casa, alla presenza di tutti i coinquilini, e che solleva subito una polemica. È Elisabetta Gregoraci a dire infatti alla Del Vesco di non aver affatto apprezzato l’abbraccio. “Su questo abbiamo da ridire. Non lo dovevi abbracciare Adua!” ha allora esordito la conduttrice, palesando subito il suo dissenso.

Elisabetta Gregoraci non vuole dormire con Adua Del Vesco

“Ma lui mi ha chiesto un abbraccio, poi ha fatto il tampone…” ha cercato di giustificarsi Adua Del Vesco, ricordando il momento tanto delicato di Gabriel Garko. La Gregoraci non ha però voluto sentire giustificazione: “Eh no Adua, abbiamo fatto 1500 tamponi, mi dispiace che non hai pensato a noi! Il tampone? Che c’entra, potrebbe averlo fatto anche ora.” Così ha concluso, comunicandole che: “Io non posso più dormire con te”.

