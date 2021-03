Elisabetta, moglie Bugo, chi è?/ “Vent’anni insieme in giro per il mondo ma..”

Siamo tutti ancora fermi a Bugo e alla sua fuga dal palco di Sanremo 2020 ma presto avremo modo di vederlo in una veste tutta nuova mentre in molti non sanno ancora che l’artista è felicemente sposato e che al suo fianco, ormai da anni, c’è la bella Elisabetta. L’artista è sposatissimo e ha vissuto per amore lontano dall’Italia. Ma chi è Elisabetta e cosa fa nella vita? Sembra che la moglie di Bugo, di origini polacche, sarebbe impegnata nel ruolo di diplomatica e questo spiega il perché del suo girovagare per il mondo sempre al fianco a Bugo. Proprio in nome di questo loro girovagare insieme, i due si sono sposati dieci anni fa, nel 2011, a Nuova Delhi, in India, esattamente 7 anni dopo il loro primo incontro che sarebbe avvenuto nel 2004 a Roma in occasione della presentazione di un album del musicista. Dalla loro unione è nato il figlio Tito.

Elisabetta, moglie Bugo, chi è e cosa fa nella vita?

Elisabetta e Bugo amano la loro privacy e non danno in pasto la loro vita privata nemmeno sui social dove lei sembra essere assolutamente assente. La moglie di Bugo vive con lui a Roma, almeno per adesso, ma è spesso in viaggio per via della sua professione. Sembra che i due abbiano vissuto in India, dove si sono poi sposati, tra il 2010 e il 2014, ma che abbiano fatto tappa anche a Madrid e poi a Milano. Adesso avranno modo di fermarsi nella Capitale per un po’ o, almeno, come loro dimora fissa senza smettere di girovagare oppure no? Molto dipenderà anche dal futuro musicale di Bugo e da come andrà questo Sanremo 2021, questo è ovvio.



