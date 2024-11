Classe 1986 – e nata a Galatina, in Salento – Alessandra Amoroso duetta con uno dei suoi artisti del cuore già nell’estate del 2009, per poi esibirsi nuovamente al suo fianco in una puntata del programma da lui condotto, nel novembre dello stesso anno. La collezione di duetti dell’artista è ormai pressoché sconfinata. Eppure, nonostante possa essere difficile scegliere, grazie a una piccola intervista rilasciata a R101, si può rintracciare – ad oggi – questo doppio aneddoto dal valore di un dolce ricordo. Si tratta della coppia di duetti con Gianni Morandi. Dapprima durante un concerto di Alessandra Amoroso, nel mese di maggio a Ravenna, con il brano Grazie Perché, e poi con Vivo Per Lei sul palco della trasmissione Grazie A Tutti. Sempre in Radio – e sempre in occasione del suo compleanno, nel 2020 – l’artista salentina rivela non solo il cantante, ma anche qual’è la sua canzone preferita.

Genitori di Alessandra Amoroso, chi sono Angela Ruggeri e Walter Amoroso/ "Sono identica a mia madre"

Si tratta di Clip His Wings, un brano che, per il suo titolo, somiglia molto a una canzone di Nina Persson, ma che invece – pur essendo, forse, uno dei suoi brani meno conosciuti – è una creazione della stessa Alessandra Amoroso. Il brano, datato al 2010, risale al periodo in cui l’artista era appena uscita dalla sua esperienza con la trasmissione di Maria De Filippi. Dopo la vittoria ad Amici, Alessandra Amoroso fece uscire il suo secondo album, successivo a Senza Nuvole. La sua canzone preferita, Clip His Wings, si trova quindi all’interno de Il Mondo In Un Secondo.

Valerio Pastore, chi è il fidanzato di Alessandra Amoroso/ La cantante: "Con lui ho scoperto che..."

Alessandro Amoroso, la scrittura e quella volta che partì per il Messico

La cantante nata a Galatina, in Salento, ha spesso collaborato con altri autori per la stesura dei testi delle sue canzoni. Si può prendere da esempio la sua canzone Fino A Qui, presentata nel 2024 al Festival di Sanremo. Alessandra Amoroso – come riporta anche GQ Italia – ha realizzato il testo del brano, ambientato a Roma, in collaborazione con gli autori Alessandro Clemente, Fabio Clemente, Federica Abbate e Jacopo Ettorre. In pochi sanno però che la cantante si è anche cimentata, nel 2015, nella stesura di un libro. In A Mio Modo Vi Amo, l’artista si apre completamente al lettore per parlare d’amore e del suo tanto caro, quanto “maledetto”, batticuore “senza freni”, come riporta nella copertina del libro, edito da Mondadori.

Alessandra Amoroso: "Io famosa grazie a Maria De Filippi"/ "Durante il lockdown in psicanalisi per..."

Per la sua realizzazione, Alessandra Amoroso desiderava condividere una parte molto importante di sé e per questo ha fatto tesoro delle testimonianze dei suoi ascoltatori per poi intrecciarle con le sue esperienze personali in amore. Al 2014 risale, invece, un’altra esperienza indimenticabile per l’artista. Si tratta di un viaggio in Messico durante il quale la cantante, oltre ai piacevoli bagni in mare, incontrò il presidente della Sony Latin, un’etichetta discografica che si rivelò fondamentale per far conoscere le sue creazioni musicali anche in America Latina.