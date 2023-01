Elisabetta, moglie di Giovanni Scifoni/ Lui: “Ha sposato la mia parte cialtrona”

Giovanni Scifoni e il rapporto con la moglie Elisabetta: “Ha sposato la mia parte cialtrona”

Elisabetta, Cecilia, Tommaso e Marco sono i grandi amori dell’attore Giovanni Scifoni, vale a dire la moglie e i figli. Elisabetta e Giovanni sono saliti all’altare nel 2005 ed oggi, dopo tanti anni insieme, continuano ad amarsi e a volersi bene come il primo giorno. Questo perché si concedono la possibilità di scoprirsi ogni giorno, da punti di vista differenti. Giovanni Scifoni, che ha fatto breccia nel cuore degli italiani con la fortunata serie tv “Doc – Nelle tue mani”, con Luca Argentero, è certo di essersi ritagliato uno spazio importante non tanto per il suo fascino, quanto per la sua personalità. “Non posso competere con Argentero, non sarò mai un sex-symbol”, ha dichiarato a proposito della serie il bravissimo attore di Doc.

Una lontananza, quella da Argentero, che Scifoni non vive affatto male. Anzi, l’attore si apprezza per quello che è, proprio come fa la moglie. “Lei condivide la mia frase su Argentero. Dovrei cambiare troppe cose per diventare un sex-symbol, e non le piacerei più. Ha sposato la parte cialtrona di me, la mia evanescenza quasi asessuata, con qualcosa di faunesco che mi rende poco erotizzante. Sono apollineo più che dionisiaco”.

Giovanni Scifoni e la “strana vacanza” vissuta con la moglie Elisabetta durante il lockdown

Molte coppie sono state messe a dura prova durante il lockdown nel periodo del Covid, ma per Elisabetta e Giovanni è stato diverso. In una interessante intervista rilasciata al Corriere, l’attore di Doc ha raccontato i suoi segreti circa la ‘convivenza forzata’. “L’abbiamo vissuta come una strana vacanza: ci siamo divertiti molto, inventando tante cose. Ma c’è stata anche un’ossessione di presenza. Marco si era costruito uno scatolone in cui ogni tanto si rinchiudeva per stare solo; con coperta, luce e libro di Stilton, restava lì per ore. Cecilia, invece, che è indipendente come un gatto, spariva e poi ricompariva offesa dicendo ‘Mi ero nascosta e nessuno mi è venuto a cercare’ “.

Tra pandemia globale e guerre, la situazione generale non è delle migliori, ma Giovanni Scifoni e sua moglie hanno provato ad usare un pizzico di ironia per alleviare la tensione: “Come abbiamo preparato i figli? Nel peggiore dei modi: con preoccupazione e nevrosi. Guardando tanti tg e spaventandoli con frasi tipo ‘Dobbiamo prepararci, forse ci invadono. Meglio se moriamo tutti assieme’ “.











