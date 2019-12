Elisabetta Muscarello, moglie Antonio Conte/ “Così Il Papa ci ha convinti a sposarci”

Inutile cercare Elisabetta Muscarello sui social: la moglie di Antonio Conte non è così facilmente raggiungibile. Nessun profilo, nessuna pagina dedicata, ma una presenza sicura al fianco dell’allenatore, sia sul campo da calcio che in qualsiasi altro evento mondano. È una tifosa instancabile del marito. I due tra l’altro si sono sposati solo nel 2013 e hanno una figlia, Vittoria. Oggi Antonio Conte sarà ospite di Che tempo che fa e non è escluso che la sua consorte seguirà ogni minuto della puntata incollata davanti al televisore. I fan invece rimarranno delusi: Elisabetta è così riservata da aver centellinato negli anni qualsiasi informazione privata sul proprio conto. Sappiamo che è di Torino, che ha un profilo Facebook che non aggiorna (almeno per il pubblico) dal febbraio dell’anno scorso.

CHI E’ ELISABETTA MUSCARELLO, MOGLIE DI ANTONIO CONTE

“Non so perché la vita debba segnare così tanto una famiglia. Non so la ragione fin dove possa arrivare. Buon viaggio Bea mentre raggiungi per sempre la tua mamma”, ha scritto nel suo ultimo post, in occasione della scomparsa della piccola conosciuta come la bambina di pietra, figlia di Stefania Fiorentino. La love story fra Elisabetta Muscarello e il marito Antonio Conte inizia oltre 20 anni fa, quando lei ha meno di 16 anni e lui è appena arrivato in quel di Torino. Si ritrovano a vivere a stretto contatto e mentre diventano vicini di casa, vedono sbocciare anche i sentimenti. Secondo quanto rivelato in passato da Donna Moderna e altri settimanali, sembra che l’allenatore abbia tentato di conquistarla con il lusso e la bella vita, presentandosi sotto casa con una Porsche e finendo solo per ricevere una reazione tiepida da parte della futura moglie.

L’INCONTRO CON IL PAPA

“Queste macchine non mi piacciono, preferisco cose più semplici”, gli avrebbe detto. “All’epoca non lo guardavo nemmeno: era il classico vicino che non ho mai considerato, un ragazzo con cui avevo una semplice amicizia”, ha detto invece lei nelle tante dichiarazioni fatte negli anni. Nel 2004 però qualcosa cambia e tre anni dopo i due iniziano la convivenza, danno alla luce la primogenita Vittoria, e si convincono a sposarsi solo grazie a un incontro con il Papa. “Ci ha regalato una pergamena di benedizione. Mi ha colpito: io ero andato da ‘peccatore’, non sposato e con una figlia, e lui ci ha accolto a braccia aperte”, ha detto Conte. Il grande passo avverrà solo nel 2013.



