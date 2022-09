Elisabetta Randolfi, moglie Charlie gnocchi/ Dedica social e un amore lontano dai…

Elisabetta Randolfi, chi è la moglie di Charlie Gnocchi

Elisabetta Randolfi è la moglie di Charlie Gnocchi, fratello di Gene Gnocchi e concorrente del Grande Fratello Vip 7. Bellissima e mamma di due figli, nati dal suo amore con Charlie, ha sempre condotto una vita lontana dal mondo dei riflettori. A differenza del marito che, per il suo lavoro da speaker radiofonico condivide tantissimi momenti della sua quotidianità su Instagram, Elisabetta è una donna molto discreta e riservata preferendo proteggere il proprio privato. Di lei, infatti, non si sa quasi nulla. Non si conosce dove e quando sia nata nè che lavoro faccia.

Elisabetta e Charlie, tuttavia, si sono incontrati in un momento della vita di Gnocchi particolare. All’epoca, infatti, Charlie era già padre di Carolina, nata da una storia precedente. Con Elisabetta, però, ha trovato la propria serenità formando una famiglia con lei con la nascita di Antonio e Maria. Attualmente, la coppia vive a Roma.

La dedica di Charlie Gnocchi alla moglie Elisabetta Randolfi

Se Elisabetta Randolfi è molto schiva e riservata, Charlie Gnocchi è molto social. Scorrendo le foto del suo profilo Instagram, infatti, è facile incorrere in una dedica speciale per Elisabetta. Lo scorso 8 marzo, infatti, in occasione della Festa della Donna, Charlie ha pubblicato la foto che vedete in apertura dell’articolo. Per celebrare l’occasione, il fratello di Gene Gnocchi ha scelto di pubblicare una foto della sua Elisabetta che ha origini finlandesi da parte di madre, scrivendo semplicemente una serie di hashtag tra cui “santa donna” e “pazienza”.

Un amore importante, dunque, quello che da anni vive Charlie Gnocchi che, nella casa del Grande Fratello Vip 7, sicuramente si lascerà andare a racconti e aneddoti svelando dettagli della sua relazione con Elisabetta e svelando, forse, come l’ha conosciuta e come è nato l’amore.

