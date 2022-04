Elite 5 da oggi su Netflix/ Cast e trama: nuovi inquietanti misteri a Las Encinas

Dopo una lunga attesa, è arrivato il giorno di Elite 5. A partire da oggi, venerdì 8 aprile 2022, è disponibile su Netflix la quinta stagione della fortunata serie televisiva spagnola ideata da Carlos Montero e Dario Madrona. Un prodotto teen che ha trovato ampi consensi tra i più giovani, complici le varie tematiche toccate: dalla disuguaglianza economica alla sessualità, passando per il razzismo e la tossicodipendenza, fino alla criminalità.

Anche Elite 5 è composta da otto puntate e sono già tantissime le reazioni sui social network da parte degli appassionati: c’è chi è entusiasta per il prodotto targato Netflix, ma anche chi fa trapelare una leggera delusione per i contenuti di questa nuova stagione. Questo il cast di attori coinvolti nei nuovi inquietanti misteri di Las Encinas: Claudia Salas, Martina Cariddi, Miguel Bernadeau, Omar Ayuso, Aron Piper, Georgina Amoros, Manu Rios, Carla Diaz, Pol Granch, Valentina Zenere e Andrè Lamoglia.

ELITE 5: TRAMA E TRAILER

La fine della quarta stagione è stata un uragano di emozioni, anche Elite 5 promette grande spettacolo tra svolte narrative e novità. La trama è a dir poco accattivante, tra triangoli amorosi e lati oscuri: l’arrivo di un nuovo direttore a Las Encinas sovvertirà l’equilibrio degli allievi, chiamati a fare i conti con tre new entry, ovvero i tre figli del dirigente. Questi tre giovani, infatti, avranno una influenza negativa sugli studenti e le cose cambieranno totalmente in seguito all’ennesimo omicidio…

Elite 5 si muove tra suspense e sesso, chiavi di successo nei prodotti Netflix. Non sono mancate le polemiche per le tante sequenze erotiche della serie. Sul tema è intervenuta Georgina Amoros, tra le protagoniste della fiction: “Il thriller, il sesso e la festa sono elementi che sono sempre stati nella serie e lo saranno sempre. Le scene di sesso possono sempre esistere. Quindi ognuno di noi pensa se sia necessaria una nudità e ci muoviamo in accordo con il regista. Anche perché una cosa “insinuata” può essere perfettamente più sensuale di un nudo completo”, le sue parole riportate da los40. Dello stesso avviso Omar Ayuso, a suo parere ci sono scene molto più erotiche rispetto a quelle di sesso: “I nudi che mi piacciono di più quando vedo altri prodotti sono quelli che non hanno un rapporto diretto con l’atto sessuale“. Qui di seguito il trailer di Elite 5

