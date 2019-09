Ella & John / Video, su Rai 2 il film di Paolo Virzì (oggi, 19 settembre 2019)

Ella & John – The leisure seeker andrà in onda in prima visione tv su Rai 2 nella prima serata di mercoledì 19 settembre, alle ore 21.20. Si tratta di un film drammatico diretto nel 2017 da Paolo Virzì (My name is Tanino, Tutta la vita davanti, Il capitale umano) ed interpretato da Donald Sutherland (JFK – Un caso ancora aperto, Ritorno a Cold Mountain, la saga di Hunger games), Helen Mirren (La pazzia di Re Giorgio, The queen – La regina, Gosford Park), Janel Moloney (Solo se il destino, Soluzione estrema, la serie tv West Wing – Tutti gli uomini del Presidente) e Dana Ivey (La famiglia Addams, La lettera scarlatta, Il colore viola). Il film è tratto dal romanzo In viaggio contromano di Michael Zadoorian ed è la prima pellicola di Virzì girata in lingua inglese.

Ella & John – The leisure seeker, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Ella & John – The leisure seeker. John (Donald Sutherland) e Ella (Helen Mirren) sono una coppia di anziani coniugi. Quando le cure di cui hanno bisogno rischiano di separarli per sempre, i due decidono di partire con il loro camper, il Leisure seeker, ovvero Cercatore di piacere, alla volta della Florida. Il loro obiettivo è Key West, dove sorge il museo di Ernest Hemingway che John ha sempre desiderato di visitare. John e Ella decidono di affrontare il viaggio con serenità, pur sapendo che sarà l’ultimo della loro vita insieme. I due sono ormai anziani e pieni di acciacchi: John ormai sta perdendo lucidità e memoria, mentre Ella è sempre lucida ma fisicamente debilitata. Da Boston a Key West la coppia affronterà contrattempi e problemi dovuti sia al viaggio che al loro stato di salute precario.

Il trailer di Ella & John – The leisure seeker





