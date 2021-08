Ella Schon/ Anticipazioni episodi oggi 13 agosto: un’eredità scomoda

Ella Schon, anticipazioni episodi oggi, 13 agosto

Uno struggente dramma familiare sarà al centro dei primi episodi di Ella Schon, la serie tedesca al via oggi, 13 agosto, su Rai2. Annette Frier, Julia Richter e Rainer Reiners saranno protagonisti di questo nuovo show che porterà sullo schermo nuovi gialli da risolvere da parte di una donna con la Sindrome di Asperger, Ella Schon. Proprio quest’ultima erdita una casa sulla penisola di Fischland quando il marito muore. Insieme alla casa dovrà accollarsi anche una serie di debiti e, soprattutto, la vecchia famiglia del defunto marito, Christina e i suoi figli. La situazione non è già delle migliori e la sindrome non aiuta Ella che ha difficoltà ad interagire con le altre persone, immaginarsi chi non conosce o, addirittura, la famiglia del marito che non l’ha mai digerita.

Ella Schon alle prese con un’eredità scomoda

Nonostante tutto, decide di non affrontare l’ex del suo defunto marito, e decide di rimanere trovando lavoro nello studio dell’avvocato Kollkamp proprio sull’isola. A quel punto Ella Schon finirà per occuparsi dei problemi degli abitanti della cittadina e la stessa Christina è costretta a rivolgersi a lei quando un’amica finisce col perdere il lavoro. In mezzo c’è una gravidanza che, però, fa storcere il naso ad Ella che trova una serie di incongruenze riguardo i tempi, cosa è successo? Forse l’amica di Christina nasconde un tradimento o un’amara verità oppure no?

Nel secondo episodio della serata di Ella Schon dal titolo Quella cosa chiamata amore, scopriremo qual è la risposta a questa domanda visto che i tempi della gravidanza non corrispondono con le rivelazioni di Josi e questo mette in allarme la nuova arrivata, come sarà far capire a Christina che qualcosa non quadra?

