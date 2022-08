Elodie a Battiti Live 2022/ Il ‘nuovo amore’ dopo Marracash: la svolta della cantante

Elodie sarà protagonista nella puntata del martedì di Battiti Live 2022. Un appuntamento atteso per la cantante che sta vivendo un’altra estate ruggente dal punto di vista della musica, ma che attende anche un altro momento fondamentale per la sua carriera. Si può infatti dire che, dopo la fine della relazione con Marracash, Elodie stia vivendo un’altra storia d’amore: quella con il cinema. La celebre cantante sarà infatti protagonista nel nuovo film di Pippo Mezzapesa dal titolo “Ti Mangio il Cuore“, che è stato selezionato per la sezione Orizzonti in gara alla 79/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Elodie dunque debutterà come attrice in un film in gara nella più importante rassegna cinematografica italiana e tra le maggiori internazionali.

Elodie sarà affiancata nel film dal co-protagonista Francesco Patanè. Completano il cast dell’ultimo lavoro di mezzapesa Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo, Brenno Placido, Tommaso Ragno e la partecipazione straordinaria di Michele Placido. L’artista si è detta “emozionata” sui suoi prifili social per il debutto cinematografico, senza fornire però ulteriori dettagli sull’interpretazione che sarà sicuramente accolta con molta curiosità.

Elodie attrice in una storia “d’amore e vendetta”

Elodie sarà dunque anche attrice con “Ti Mangio il Cuore” che alla fine di agosto sarà trasmesso alla Mostra del cinema di Venezia. Il regista Pippo Mezzapesa ha svelato alcuni particolari della trama: “Si tratta di una storia d’amore e vendetta, di sentimento e annientamento. Amore, morte, criminalità, elementi magnetici e magmatici che ho sentito da subito di dover raccontare in bianco e nero, per i contrasti netti e inesorabili: erano questi i colori di una storia contemporanea, eppure così profondamente primordiale“.

C’è grande attesa per il debutto di Elodie: alla cantante romana la presenza scenica non manca e sul palco degli eventi estivi, compreso Battiti Live 2022, è sempre tra gli artisti più attesi, col suo singolo “Alza” ormai affermatosi da settimane come uno di quelli capaci di dominare l’airplay radiofonico. La performance d’attrice potrebbe però rappresentare una svolta anche inaspettata per Elodie e la sua carriera.

