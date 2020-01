Elodie: “Amadeus sessista? Una défaillance”/ “Marracash? Non mi era simpatico, poi..”

Dopo la sua prima partecipazione nel 2017 con il brano “Tutta colpa mia”, Elodie è una delle cantante più attese del Festival di Sanremo 2020 comincerà martedù 4 febbraio. La cantante presenterà al Teatro Ariston il brano “Andromeda” e, nel presentare la tracklist del suo secondo album “This is Elodie”, la cantante ha difeso Amadeus dalle accuse che gli sono state rivolte dopo la presentazione di Francesca Sofia Novello fatta durante la conferenza stampa di presentazione del Festival. “Penso che certe volte le parole le scegliamo lì sul momento e magari volevamo intendere qualcosa e ne diciamo un’altra, non credo che Amadeus volesse intendere che Francesca Novello dovesse stare un passo indietro, credo che in momenti di stress ci possa stare che una persona abbia una défaillance“, afferma la cantante, attesissima dal pubblico del Festival.

ELODIE: “MARRACASH? NON MI ERA SIMPATICO…”

Insieme al fidanzato Marracash, Elodie è pronta a conquistare le prime pagine dei giornali. Insieme al rapper, infatti, l’ex allieva della scuola di Amici forma una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi. Un amore, quello che lega Elodie e Marracash nato grazie ad un duetto anche se, inizialmente, la Di Patrizi svela di non aver mai avuto molta simpatia nei suoi confronti. Sulla presenza nel suop nuovo album di alcuni vocali, tra cui uno di Marracash, Elodie spiega che si tratta di un messaggio che le aveva mandato il direttore di Island Music dopo aver saputo che avrebbe dovuto lavorare con colui che sarebbe diventato il fidanzato. “Qualche giorno dopo una mia amica, che è anche una musicista, mi dice: ‘Sto andando a casa di una mia amica, c’è anche Marracash, che è un mio amico, ti va di venire?’. Inizialmente ho detto che non sapevo, non mi era manco simpatico, così, a pelle, senza motivo, poi dovevamo lavorare assieme, mi vergognavo. Insomma, per me era lavoro, già mi sembrava una botta di culo infinita che avesse accettato, non sapevo se saremmo andati d’accordo” – racconta Elodie. Nonostante i dubbi, però, decide di andare: “alla fine, comunque, mi ha convinto, sono andata e in effetti era molto simpatico, ma ho evitato completamente il discorso del pezzo, perché non mi sembrava molto elegante. Il senso del messaggio era proprio che era una persona molto carina, poi, vabbè, hai visto come è andata…”, conclude.

