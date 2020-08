Elodie balla con la nonna in barca/ Il video spopola su Instagram: “Fantastiche”

Anche Elodie sta trascorrendo qualche giorno di vacanza al mare. La cantante, che sta dominando l’estate con ben due singoli – Guaranà e Ciclone – poche ore fa ha postato su Instagram proprio alcuni dei momenti di questa estate che ha deciso di trascorrere in famiglia. Ecco allora una foto con sorella, nonna e amici, seguito da un video che ha letteralmente fatto impazzire il web, diventando virale. Nel breve filmato, Elodie si scatena assieme a sua nonna. Le due ballano in barca su una musica tropicale: bikini rosa acceso per la cantante, costume intero per la signora che incornicia il look con un cappello di paglia. “Vacanze in famiglia” scrive poi Elodie, lasciando i commenti ai fan (che non sono mancati!)

Elodie e la nonna fanno impazzire il web

Pochi muniti e il balletto ha ricevuto una sfilza di feedback positivi dai tantissimi fan di Elodie. “Bellissime tu e la nonna”, “Fantastiche!”, e ancora “Si vede che avete il ritmo nel sangue!” ha scritto un fan. Intanto molti si chiedono come mai la Di Patrizi non appaia da un po’ al fianco di Marracash e perché i due non siano in vacanza insieme. “Io sono Elodie, poi sono anche la tipa di Marra e se Marra sta con me evidentemente c’è un motivo – aveva raccontato lei in un’intervista qualche tempo fa parlando della loro storia d’amore -. Non mi mette al buio questa cosa. È l’uomo che ho scelto, sono orgogliosa di stare con lui. Resto una donna forte e indipendente e mi fa piacere essere associata a lui. Fabio mi ha insegnato a essere me stessa.” aveva aggiunto.

