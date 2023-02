Elodie: “Con Andrea Iannone sono felice”/ “Marracash? Storia complessa. Oggi ho capito cosa non voglio”

Elodie, da Iannone a Marracash fino alle sue fragilità: “Sono andata in terapia perché…”

In un’intervista rilasciata al Corriere, Elodie, che vedremo in gara sul palco di Sanremo 2023 con il brano ‘Due’, parla non solo di questa nuova avventura musicale che la attende, ma anche di amori passati e presenti. Prima, però, ammette di essere una persona fragile, al contrario di come molti possono credere.

“Sono cosciente dei miei limiti. – ha esordito la cantante – In terapia sono andata per quello, ma tra l’essere cosciente e il risolverli ce ne passa…” E ha aggiunto: “Sembro granitica ma se si trova la mia crepa finisco per fare cose puerili. Se mi dicono una cosa brutta piango invece che alzarmi e andare via.” Eppure, spiega cosa la ferisce realmente: “Non sono gli insulti a colpirmi, sono commenti sterili. Mi ferisce quando non sono capita, quando viene travisato ciò che dico o faccio e ne viene data un’interpretazione sbagliata.”

Chi non la fa sentire sbagliata è il nuovo fidanzato Andrea Iannone: “Sono molto felice, – ha ammesso Elodie nel corso dell’intervista – ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio ‘difendermi’ a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì.” Inevitabile il richiamo al suo celebre ex Marracash, di cui Elodie confessa di parlare nel suo brano ‘Apocalisse’: “È stata una relazione complessa e questo disco mi ha aiutato a metabolizzarla e a darle il posto che si merita”, ha spiegato la cantante.

