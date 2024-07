Elodie e Andrea Iannone scacciano la crisi: il gesto della coppia

Dopo le voci insistenti su una possibile crisi, la cantante e il pilota hanno deciso di respingere tutto, staccando la spina e concedendosi una vacanza, come testimoniato dagli scatti pubblicati dal settimanale Gente. Elodie e Andrea Iannone si sono mostrati felici, complici e più innamorati che mai, lasciando intendere come crisi e dubbi siano ormai superati, almeno all’apparenza, anche se non tutti fan sembrano convinti, quello che sappiamo è che di recente nella coppia è nata qualche scaramuccia per via di ipotetici discorsi sul matrimonio, le nozze di Diletta Leotta sembravano aver innescato la voglia di andare all’altare anche per i due, ma probabilmente non erano entrambi convinti fino in fondo.

La gita alle Eolie di Elodie e Andrea Iannone sicuramente è una mossa mediatica importante, ma è certo che tra i due la passione e l’amore sbocciati mesi fa siano sempre ai massimi livelli e chissà che davvero prossimamente non possa arrivare qualche lieto annuncio, magari riguardante un matrimonio.

Andrea Iannone, niente famiglia con Elodie?

Di recente il pilota si è raccontato nel corso di una intervista concessa tra le pagine di Repubblica, dove Andrea Iannone ha rivelato di avere ancora ferite fresche e non rimarginate da curare, per questo quando sente parlare di matrimonio con Elodie preferisce andarci con i piedi di piombo: “Non rispondo, non mi fregate: altrimenti comincia un assurdo teatrino sui giornali. Famiglia, figli? Al momento sono concentrato sul rientro e il mio prossimo futuro: non faccio più programmi a lungo termine, in passato mi è crollato tutto e mi ha fatto male due volte, ma sicuramente, nel mio futuro c’è anche una famiglia” ha precisato l’ex di Belen e Giulia De Lellis.

La notizia della pesante litigata andata in scena a Manchester nei giorni scorsi sembra aver già lasciato spazio alla ritrovata serenità tra Elodie e Andrea Iannone, in attesa che i tempi diventino maturi per affrontare discorsi di famiglia.