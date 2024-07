Black Nirvana è il titolo del nuovo singolo per l’estate 2024 di Elodie con cui la cantante romana è tornata a far ballare i fan e non solo. Una nuova hit certificata disco d’oro ed entrata di diritto tra i tormentoni dell’estate 2024; il brano, scritto a quattro mani con Jacopo Ettore, è stato spiegato così dal suo co-autore: “il titolo ‘Black Nirvana’ evoca il raggiungimento del nirvana in un contesto notturno, dove la sensualità e un altissimo livello di piacere rendono “la notte più chiara” aprendo un nuovo orizzonte sensoriale”. Un ritorno col botto per l’ex cantante di Amici che ha annunciato anche il suo primo tour negli stadi in programma l’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli.

Proprio Elodie, durante la promozione del nuovo singolo, ha raccontato cosa significa e rappresenta “Black Nirvana” nella sua carriera: “è il punto di partenza per il viaggio che vi porterà nel prossimo progetto. Non si lega, ma è come se fosse un racconto di tutto quello che è successo in questi due anni, come sound e testo”.

Elodie in crisi con il fidanzato Andrea Iannone?

Se il successo di Black Nirvana non preoccupa Elodie, negli ultimi giorni si è vociferato di una possibile crisi in corso tra la voce di “Bagno a mezzanotte” e il fidanzato Andrea Iannone. Negli ultimi mesi si era parlato di un matrimonio all’orizzonte tra la cantante e il pilota motociclista, ma questa notizia è sfumata nel nulla. Anzi Elodie e Andrea Iannone starebbero vivendo un momento di forte stando a quanto raccontato dal settimanale Oggi per via di una serie di incomprensioni e litigi.

Non ultimo Elodie e il suo fidanzato avrebbero litigato animosamente a Manchester, un gossip che circola da giorni e che non è stato né smentito né confermato dalla coppia. Il motivo? La cantante è molto nervosa per la vendita dei biglietti dei suoi concerti negli stadi che, al momento, non hanno fatto registrare i numeri previsti.