Elodie e Emma Marrone ai ferri corti?/ “Sicuramente l’ho delusa…”

Elodie, regina dell’estate dopo Amici: l’intervista

Può dirsi l’indiscussa regina dell’estate 2022, grazie al successo delle sue ultime hit estive, La coda del diavolo featuring Rkomi e Tribale, il cui video è girato in alcuni tra i posti più suggestivi di Napoli e la vede sfoggiare tutto il suo inconfondibile charme, e in occasione di un nuova intervista Elodie ha ora modo di fare un passo indietro nel tempo. Si tratta di un’intervista concessa a La confessione, format condotto da Peter Gomez su Nove, dove -tra le altre domande ricevute- non lesina dichiarazioni in merito i rapporti maturati con l’ex coach ad Amici 15 di Maria De Filippi, Emma Marrone, con la quale in passato ha chiuso ogni tipo di collaborazione ad un certo punto della sua carriera artistica.

Marracash “Elodie fidanzata? Rapporto non si può incasellare”/ Lei “Innamoratissima”

Incalzata su Emma, quindi, Elodie fa sapere di non essere ai ferri corti con lei, almeno non per il momento, anche se la cantante di Tribale crede che tra loro si sia incrinato il loro sodalizio personale e artistico di un tempo, anche per una delusione inferta all’ex coach conosciuta al talent di Canale 5.

Le parole di Elodie su Emma

“E poi? Poi abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati -esordisce nell’intervento, l’intervistata Elodie-. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma sicuramente l’ho delusa. Perché? Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’, perché io semplicemente volevo lavorare da sola”.

Elodie "Tossicodipendenza di mia madre? Non l'ho giudicata"/ "Un figlio? Ci penso…"

E le dichiarazioni non finiscono qui, perché poi proseguono testualmente: “Avevo un mio modo di vedere le cose e in mente che cosa avrei voluto fare. Che è molto diverso da quello che lei aveva in mente. Ci vogliamo molto bene sicuramente, io ho probabilmente sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi, forse. Ancora oggi abbiamo un buon rapporto”.

Insomma, qualcosa potrebbe essersi rotto per sempre tra Elodie e Emma Marrone, o forse no. “ Quando ci incontriamo ci raccontiamo e ci aggiorniamo ma ognuno ha la propria vita”, conclude l’ex Amici 15.

LEGGI ANCHE:

Elodie: “Un figlio? Ci penso perchè ho 32 anni ma non lo desidero”/ “Magari adotterò”

© RIPRODUZIONE RISERVATA