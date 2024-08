Elodie fa gli auguri di compleanno ad Andrea Iannone su Instagram con scatti romantici e intimi

Elodie e Andrea Iannone sono in crisi? È questa la domanda che molti fan della coppia si sono posti nelle scorse settimane, quando è iniziata a circolare la voce secondo la quale la cantante e il pilota stessero vivendo un momento difficile. Una voce che viene però definitivamente archiviata oggi, con la pubblicazione di alcuni scatti romantici (e anche hot!) della coppia da parte di Elodie.

Attraverso il suo profilo Instagram, la cantante ha deciso di celebrare il compleanno del fidanzato Andrea Iannone nel modo più classico nell’era dei social: postando degli scatti insieme e accompagnandoli ad una dedica romantica. Nel caso di Elodie si tratta di un semplice ma efficace “Auguri amore mio”.

Elodie e Andrea Iannone, altro che crisi: lo scatto hot fa impazzire il web

Nelle foto vediamo alcuni momenti intimi e romantici di Andrea Iannone ed Elodie. In una si baciano in piedi, in un’altra foto sono seduti in treno, fianco e fianco, e guardano il cellulare. Ma è uno scatto in particolare ad aver attirato la curiosità dei fan: in questo, Elodie e Andrea sono a letto, chiaramente in un momento intimo visto che entrambi sono in mutande e la cantante è in topless. Lo scatto hot ha scatenato i commenti del web, felice soprattutto del fatto che le cose per la coppia stiano procedendo a gonfie vele e che nessuna crisi sia all’orizzonte. Rimangono, dunque, in piedi i progetti di Elodie e Iannone, che qualche tempo fa avevano parlato di matrimonio e di figli (in un futuro). Non resta che attendere le prossime mosse della coppia.