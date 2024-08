Elodie tra i talent super sexy del Calendario Pirelli 2025: il video

Cantante, attrice, conduttrice ed adesso anche modella per un importante progetto internazionale. Elodie Di Patrizi, artista 34enne che si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando ad Amici di Maria De Filippi nel 2015 ma di strada di allora ne ha fatta e dopo essere incoronata tra le regine del pop italiano con Annalisa adesso è pronta per posare come talent nel calendario Pirelli 2025. Ad annunciarlo è stata la stessa Elodie con un breve video postato su Instagram in cui si mostra in accappatoio bianco griffato Pirelli The Cal 2025 cammina su una spiaggia delle Keys Island, l’arcipelago in Florida vicino Miami.

Non si conosce chi sono gli altri 11 protagonisti del progetto, uno per ogni mese. Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo di fama internazionale Ethan James Green tra maggio e giugno. Su di lui l’Ansa riporta che è ritenuto uno dei fotografi più interessanti del momento per la bellezza essenziale e personale dei suoi ritratti di straordinaria intimità. Lavorando su temi come l’identità nell’età contemporanea, la sessualità e lo stile, ha costruito un corpus di opere unico per profondità e punto di vista. Elodie sarà tra i protagonisti del Calendario Pirelli 2025, dunque, che quest’anno si ispira ad un ritorno alla sessualità.

Elodie non si ferma: tra i protagonista del Calendario Pirelli 2025 e di un nuovo film in uscita

Periodo d’oro per Elodie che non solo continua a mietere successi con le sue hit, l’ultima in ordine Black Nirvana ma musica a parte sta intraprendendo un’interessante carriera cinematografica. Dopo il successo con il film Ti mangio il cuore per il quale ha vinto un David di Donatello per la colonna sonora Proiettili ed è attualmente impegnata nelle riprese di Fuori, un film di Mario Martone dedicato alla vita della scrittrice Goliarda Sapianza. Interamente femminile è il cast che vede oltre alla cantante protagoniste Valeria Golino e Matilde De Angelis.

Ed infine a gonfie vele va anche l’amore, da circa due anni al fianco di Elodie c’è il fidanzato Andrea Iannone, pilota di MotoGP. I due sono stati beccati di recente in vacanza in Sicilia e, smentite le voci di crisi dei giorni scorsi, l’artista in un’intervista concessa a Vanity Fair ha rivelato di essere pronta a diventare madre, ha in progetto di allargare la famiglia con l’arrivo di un figlio mentre il matrimonio non è tra le sue priorità.