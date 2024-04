Elodie, Gué le nega un abbraccio/ S’infiamma il gossip sulla rottura: c’entra Marracash

Elodie e Marracash riaccendono il gossip d’amore

Elodie e Marracash sono al centro di un triangolo infuocato, con Gué Pequeno che schiva un gesto della cantante, la quale é l’ex fidanzata del secondo. Il tris del pettegolezzo del momento vede Gué negarsi alla richiesta gestuale di un abbraccio da parte dell’ex Elodie. O almeno questo é la voce infuocata diramata da Gabriele Parpiglia sulle frequenze on air su RTL. 102.5.

Stando ai dettagli dello spiffero, pare che Guè Pequeno abbia evitato ogni contatto fisico con l’ex Amici, in particolare in termini di abbracci nel mezzo di un evento, e intanto si fa strada pista che vorrebbe il rapper scansare la cantante per un motivo ben preciso. Nel backstage del live di reunion dei Club Dogo, dove lei ha presenziato come ospite musicale, Gué avrebbe negato l’abbraccio alla cantante e in segno di rispetto verso il rapper collega a lui vicino ed ex di lei, Marracash.

Web diviso sul gossip d’amore

C’é chi tra gli utenti nel web ora critica l’abbraccio mancato tacciando Gué di muovere sessismo, maschilismo, classismo e razzismo verso la collega, complice i rapporti intercorrenti tra le parti del tris con Marracash. C’é chi proprio non accetta l’idea che Elodie venga trattata come un oggetto da prendere e lasciare a proprio piacimento, quando il suo sarebbe voluto essere un abbraccio in amicizia con Gué .

Tra gli ex Elodie e Marracash, però, ogni tipo di rapporto si direbbe ormai interrotto. Anche perché dal 2022 Elodie fa coppia fissa con il neo fidanzato, Andrea Iannone, l’unico tra i protagonisti del gossip a non fare parte dell’industria musicale.

Con il pilota di MotoGP, conosciuto grazie allo zampino di Diletta Leotta, Elodie sembra volersi vivere una relazione amorosa del tutto seria, al di là delle interferenze nella cronaca rosa del momento, relative al triangolo con i cantanti Gué e Marracash.











