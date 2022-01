Elodie, i motivi della rottura con Marracash/ “Non riuscivo a pensare a noi genitori

La relazione tra Elodie e Marracash è finita ormai lo scorso ottobre anche se la cantante aveva già parlato la scorsa estate di alti e bassi nel rapporto tra lei e il rapper. Elodie è tornata a parlare della rottura con Marracash su Grazia ammettendo che il cantante sia ancora molto importante per lei: “Per me lui continua a essere famiglia”.

La cantante, durante l’intervista ha spiegato anche il perché sia finita la sua relazione: “Le crisi sono le mie, ma poi le subiscono anche gli altri di riflesso. Così è successo anche con Fabio. Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola con me stessa”.

Elodie svela i motivi della rottura con Marracash

Elodie e Marracash dopo aver annunciato il loro fidanzamento hanno subito ricevuto l’appoggio di tutti i fan felici. La cantante, adesso, sentendo parlare di Marracash come suo ex fidanzato ha ripudiato questo termine: “Che significa che quello è il mio ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo”.

Il motivo della rottura tra Elodie e Marracash forse è stata proprio quello di non voler mettere su famiglia: “Non riuscivo a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”.

