Elodie, il brano “Tribale” troppo simile a “Festival” di Paola e Chiara?/ È polemica!

Elodie, il suo nuovo brano ‘Tribale’ nella bufera

Elodie è pronta ad infiammare l’estate 2022 con il suo nuovo tormentone. È uscita da pochi giorni “Tribale”, il singolo che ci accompagnerà nei mesi più caldi di questa stagione e che si prepara ad essere un nuovo successo estivo per la Di Patrizi. C’è però una polemica sorta nelle ultime ore sui social dove circolano brevi video in cui “Tribale” viene associata ad una canzone di Paola e Chiara del 2002: Festival.

Marracash lancia una frecciatina a Maluma/ L'accusa è virale: c'entra Elodie

Nel video in questione le due canzoni vengono associate e quasi sovrapposte per dimostrare che sono in realtà molto simili. Insomma per alcuni utenti del web, Elodie si sarebbe ‘ispirata’ un po’ troppo alle celebri sorelle e, in particolare, a uno dei loro tormentoni: Festival.

Il brano di Elodie troppo simile a “Festival” di Paola e Chiara? La polemica

È nata così una piccola polemica sui social. C’è chi, infatti, accusa Elodie di aver inciso un brano troppo simile a quello di Paola e Chiara: “#Tribale di #Elodie ricorda troppo #Festival di #PaolaEChiara? SI PER ME!”, scrive un utente; “Cara Elodie ti piace vincere Facile #elodie #Tribale #festival #paolaechiara”, aggiunge un altro. In tanti, però, in queste ore stanno difendendo la cantante dalle accuse e dai sospetti di plagio.

Elodie sexy nel video di Tribale, girato a Napoli/ L'ex Amici è tendenza su YouTube

Molti fan di Elodie si sono infatti schierati contro questa polemica sorta su TikTok, Twitter e Instagram, difendendola e trovando che, anzi, i due brani non si assomiglino in alcun modo. Al momento la cantante non si è espressa sulla polemica ed è probabile che la lascerà scemare qualora non ci siano altri colpi di scena.

LEGGI ANCHE:

Elodie lancia "Tribale"/ "Marracash? E' troppo assoluto quello che ci unisce"

© RIPRODUZIONE RISERVATA