Elodie “Il razzismo non lo comprendo”/ “Culture diverse? Ho avuto un dono…”

Elodie è sempre molto impegnata e non solo in materia di vita privata o per i suoi impegni con la musica, ma anche con il suo impegno sociale e civile che molto la accomuna alla sua amica (bis, neo) Emma Marrone. Le due non hanno peli sulla lingua e rispondono a tono e senza mai avere paura del loro pensiero, anche quando non è quello che tutti si aspettano. Questa volta Elodie è stata chiamata a dire la sua sul tema caldo del momento, il razzismo e la paura dell’altro e del diverso, sentimenti che lei non ha mai provato perché non vede nella diversità un difetto o qualcosa di cui avere paura ma una ricchezza, proprio come quella che lei ha e si tiene stretta.

ELODIE OSPITE A PROPAGANDA LIVE PARLA DI RAZZISMO E DI CULTURE

In particolare, Elodie è ancora sconvolta da come si debba parlare ancora di differenze razziali e di quello che è successo negli Usa con la morte di George Floyd: “Non comprendo il razzismo. Io nasco dall’incontro di etnie diverse e non mi sembra sia successo qualcosa di brutto”. La cantante Elodie è sicura che il mix non sia di certo una cosa “in meno” per una persona ma una ricchezza, la possibilità di avere una marcia in più creando un mix di culture e radici: “Ma paura di che cosa precisamente? Io sento di avere una ricchezza che viene da culture diverse che si incontrano, è un dono”. Siamo sicuri che la sua idea sia condivisa da gran parte del mondo civile, sin dai tempi antichi.



