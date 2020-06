Elodie e Marracash: “non mi sento pronta per un figlio”/ Poi un sexy regalo al rapper

Pubblicità

Amore a gonfie vele tra Elodie e Marracash. La coppia, insieme da un anno, ha superato la prova della convivenza forzata. Nonostante entrambi abbiano dei caratteri difficili e complicati a causa dei quali non sono mancate le discussioni durante la quarantena, l’amore, nato un anno fa durante la collaborazione per la hit della scorsa estate “Margarita” non solo resiste, ma sta diventando sempre più forte. Accanto a Marracash, Elodie ha trovato la sua stabilità sentimentale. Innamorata dell’amore in generale, la cantante è serena accanto al rapper siciliano. Tuttavia, pur essendo innamorata e sicura della sua storia, come si legge sull’ultimo numero del settimanale Chi, la Di Patrizi non si sente ancora prova per avere dei figli. “Io non mi sento pronta ad avere dei figli, mi sento ancora piccola”, ha raccontato la cantante trentenne.

ELODIE E MARRACASH: IL SEXY REGALO PER IL COMPLEANNO DI LUI

Dopo aver trascorso insieme la quarantena, Elodie e Marracash si sono concessi la prima uscita per festeggiare il 41esimo compleanno del rapper insieme a pochi amici tra cui Mahmood. Per l’occasione, la Di Patrizi ha deciso di sorprendere il fidanzato facendogli un sexy regalo. Come fa sapere il settimanale Chi, infatti, l’ex allieva di Amici è stata pizzicata mentre faceva acquisti in un negozio di biancheria intima. Successivamente si è regalata un vestitino romantico sotto il quale, probabilmente, avrà indossato il completo scelto per rendere indimenticabile il compleanno dell’uomo che, da un anno, le ha rubato il cuore. La quarantena, dunque, è stata superata senza problemi dalla coppia che continua ad essere una delle più amate dello show business.



