Elodie/ La cantante torna insieme a Marracash? Il gossip del momento

Elodie torna a far parlare di sé e non solo per la presenza a Radio Italia Live. La bella cantante e il rapper Marracash sono stati visti di nuovo insieme, quindi forse il loro sentimento non è mai finito completamente. Si erano purtroppo lasciati la scorsa estate, dopo due anni di relazione. Sono rimasti comunque in buoni rapporti, infatti hanno persino lavorato insieme all’ultimo album del rapper. Quest’ultimo in un’intervista aveva ammesso che si erano lasciati sul set di un suo video, ma non voleva dare spiegazioni su Instagram. Quando sono stati intervistati hanno però sempre affermato l’affetto che provano l’uno per l’altro, ma ultimamente sembra che si siano avvicinati di nuovo. Marracash, secondo un noto settimanale, è stato visto mentre usciva dalla casa della donna. Tornando a oggi probabile che canterà Bagno a mezzanotte. Nel video Elodie fa vedere il suo fisico senza nessun tabù e risponde alle numerose critiche che ha ricevuto sui social, dicendo di essere una donna libera e che il suo corpo fa parte del suo essere e questa è anche la libertà femminile.

Elodie, la fine della storia con Marracash

Elodie aveva aspettato alcuni mesi prima di affermare sui social la fine della relazione con Marracash e in un’intervista su un giornale famoso ha spiegato i motivi di questa rottura. Lei aveva spiegato che lui continua a essere la famiglia, non sono mai riusciti a vivere insieme e lei ha ammesso che non ha mai immaginato un futuro insieme a lui. Ha immaginato lei e lui genitori, non c’era assolutamente spazio per un bimbo, avrebbe avuto diversi problemi. Dopo diverso tempo i paparazzi l’hanno vista insieme a Davide Rossi, confermando quindi la fine della relazione con il cantante. Sembrava che la cantante avesse trovato di nuovo il sorriso con questo modello, ma invece pare sia da poco tornata con il suo ex rapper. È stato avvistato l’uomo uscire da casa della ragazza, perciò sembra proprio che i due abbiano iniziato di nuovo a frequentarsi. La donna afferma di essere vanitosa e che oggi si piace, ma non è stato sempre in questo modo. Nell’intervista ha detto di essere orgogliosa di se stessa, al liceo si sentiva molto bella, si sentiva con una grossa personalità. Successivamente ha affrontato problemi in cui è stata più triste, ovvero a vent’anni, in cui si è rasata e ha pensato di essere troppo legata all’aspetto esteriore. Ha deciso perciò di far spostare lo sguardo agli altri, dalla bellezza che appare all’esterno, a quella inferiore. Per alcuni anni non si è interessata al suo aspetto, ma ora lo cura di più, perché ha raggiunto un equilibrio, però ha ammesso di essere vanitosa e che le piace molto questa cosa.

Il video di Bagno a mezzanotte di Elodie

