Matrimonio da sogno per la mamma di Elodie/ Ma alle nozze spicca l’assenza di Andrea Iannone

Elodie emozionata al matrimonio della mamma Claudia Marthe

Claudia Marthe, la mamma di Elodie, dimentica il doloroso passato per godersi un presente sereno e felice accanto alle figlie, ma anche accanto al marito Francesco Cramer che ha sposato domenica scorsa in una splendida villa sul Lago di Como con una cerimonia e un ricevimento da sogno a cui, naturalmente, ha partecipato anche la bellissima Elodie che, nonostante l’emozione, ha anche cantato per la coppia di sposi. Per la mamma di Elodie, il matrimonio con il compagno Francesco Cramer, rappresenta un altro tassello ad una vita più serena che è riuscita a costruirsi dopo un passato davvero difficile e doloroso di cui, spesso, ha parlato anche la stessa cantante raccontando quella che è stata la sua infanzia.

Elodie a ruota libera su Marracash e Andrea Iannone: "Figli? Ci sto pensando"/ "Subìto sessismo sul lavoro"

Claudia Marthe è diventata mamma di Elodie quando aveva solo 21 anni e crescerla non è stato facile anche dopo l’arrivo di Fey, la sorella di Elodie che, oggi, è diventata una delle cantanti più amate e apprezzate del panorama italiana ed è riuscita a cambiare non solo la propria vita, ma anche quella della propria famiglia. Vedere la mamma felice accanto al compagno Francesco, oggi suo marito, è stata una gioia immensa per Elodie che, però, alle nozze, non è stata accompagnata dal fidanzato Andrea Iannone.

"Andrea Iannone geloso di Elodie e Tananai"/ Il duetto scatena il pilota: "cos'è accaduto dietro le quinte"

Perché Andrea Iannone non era presente al matrimonio della mamma di Elodie

Nessuna crisi tra Elodie e Andrea Iannone anche se l’assenza del pilota al matrimonio della mamma della fidanzata ha scatenato vari rumors e indiscrezioni. Ad oggi, tuttavia, non si sa il motivo per cui Iannone non abbia partecipato all’evento, ma è probabile che alcuni impegni gli abbiano impedito di accompagnare Elodie che si è comunque goduta la splendida giornata in famiglia accompagnando la mamma in un viaggio bellissimo.

Felice e serena, Elodie, esattamente come la mamma, sta vivendo un bellissimo momento anche dal punto di vista sentimentale. Con Andrea Iannone procede tutto a gonfie vele e la coppia continua a vivere con discrezione la relazione condividendo pochissimo sui social dove pubblicano contenuti solo in momenti davvero speciali.

Andrea Iannone, fidanzato di Elodie: matrimonio in vista?/ "Sei il mio uomo buono, bello e matto!"













© RIPRODUZIONE RISERVATA