Elodie “Marracash? Non ho mai amato nessuno come lui”/ “Facciamo sul serio e ora..”

Elodie è la regina di questo Sanremo 2021. Bellissima, capace di condurre senza intoppi, di cantare e ballare con un risultato strepitoso, e poi? Fedelissima e innamorata del suo Marracash che l’ha seguita in Liguria per festeggiare con lei una volta tornati in albergo. La loro storia va a gonfie vele in barba a tutti coloro che pensavano che la loro fosse solo una trovata pubblicitaria. Così non è stato e i due, a distanza di quasi due anni, sono ancora felici e parlano di “voler fare sul serio” ma questo non significa fare figli o sposarsi ma impegnarsi e rispettarsi, parola di Elodie che lo ha rivelato in un’intervista ad Icon: “Penso che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita. Ci sono dei momenti dove tutto si incastra perfettamente”.

Elodie “Marracash? Non ho mai amato nessuno come lui”

Elodie è pronta a godersi la vita che la attende e non solo sul palco, dove presto la rivedremo nel suo tour già sold out in alcune date, ma anche per quello che le ha riservato la vita privata con l’amore per il suo Marracash: “Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna. Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi ma rispettarsi, crescere insieme”. I due si amano e sono pronti ad andare avanti in questo modo, davvero dovremo arrenderci al pensiero che sono loro la nostra coppia musicale preferita?



